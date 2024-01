Intencionadas versiones de contacto entre Macri y Villarruel

Ella le habría reiterado que está en condiciones de garantizar la institucionalidad.

Pero, ¿para qué hacer trascender una (¿golpista?) reunión así?

Una posibilidad es mostrar que Macri está distanciado de Milei y dar a entener que el rumbo económico elegido por el libertario nada tiene que ver con él, aunque sostenga que es necesario el cambio.

O bien, marcarle la cancha a la mesa chica de La Libertad Avanza para que incluya en la toma de decisiones a dirigentes cercanos a Macri.

En efecto, dirigentes del PRO reclaman que no son recibidos en La Libertad Avanza (LLA): "No hay ni una mesa de diálogo".

En ese marco, sería una especie de "amenaza" a LLA de apostar a la vicepresidente si no lo hacen.

Mauricio Macri, de hecho, ya había tenido un encuentro en privado con Villarruel antes de la segunda vuelta electoral, cuando la ahora vice empezó a mostrar gestos de autonomía e incluso lanzó su propia marca.

El propio Macri la felicitó entonces y hasta la comparó con Gabriel Michetti y María Eugenia Vidal delante de Milei... "fatal" para Victoria.

karina milei y victoria villarruel.jpg Javier Milei, su hermana Karina y Nicolás Posse, son hoy 3 "enemigos" de Victoria Villarruel.

Javier Milei, su hermana Karina y Nicolás Posse, hoy 3 de sus "enemigos" la borraron de la mesa chica. Y se encargaron del "castigo" con el ingreso de Patricia Bullrich y dejando el Ministerio de Defensa, su área prometida, repentinamente en manos de Luis Petri.

Por supuesto que en ese marco, Victoria Villarruel mantuvo el diálogo con Macri, preocupado como muchos por el rumbo de Javier Milei y el temor de sucumbir en otro de sus grandes fracasos.

Y allí es donde Victoria Villrruel entiende que puede remontar e incluso ganar el estrellato.

¿Acaso no pasó ya con Víctor Martínez, compañero de fórmula de Raúl Alfonsín, que asumió la vicepresidencia el 10 de diciembre de 1983? ¿Con Daniel Scioli y Néstor Kichner? O más aún con el "histórico" Julio Cobos cuando dio su apoyo a los hombres de campo, al oponerse a las 125 durante el primer mandato de Cristina Kirchner?

Y ni hablar de la propia Cristina Kirchner designando a dedo a Alberto Fernández como su candidato, para asumir como vicepresidenta en su fórmula.

La diferencia y el gran problema es que Javier Milei no lleva aún ni un mes de gobierno, por lo que hablar del posible "estrellato" de Villarruel a esta altura es casi impactante, más allá de lo preocupante. No hay dudas: algo anda mal...

"Si fracasa Milei nos arrastra con él", habría dicho el exmandatario, que ya fracasó en el gobierno con la deuda externa, perdió la reelección (primer caso en la historia del país), apostó por Patricia Bullrich, que no superó el 25% de los votos, y finalmente jugó en Boca y perdió por paliza contra su enemigo Juan Román Riquelme. Para colmo, hoy su creación política, el PRO, está en crisis.

Quedan pocas dudas de que Mauricio Macri ve con temor que el hombre que apoyó termine en una brutal crisis política y social, fracaso que se lo lleve puesto. ¿Acaso no fue él quien pidió un ajuste así?

El presidente Mauricio Macri y dos fracasos en territorio que conoce Fracaso tras fracaso, Mauricio Macri no quiere hundirse junto a Javier Milei y se "ata" a Victoria Villarruel.

