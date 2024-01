Hotel Libertador, vallado y Milei no puede esperar caniles

La excusa que utilizó para no trasladarse aún a la Quinta de Olivos es que no están listos los caniles que pidió para sus "hijos de cuatro patas" (cinco mastines ingleses llamados Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, en referencia a reconocidos economistas libertarios).

Aunque según versiones, lo haría este fin de semana por lo que ya habrían comenzado a trasladar al lugar sus objetos personales.

Cabe recordar que también residirá en la casa de huéspedes la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

Y también que el motivo del traslado responde a que la donación al gobierno nacional hecha por Carlos Villate Olaguer, en 1918, dispone que debe ser ocupada por el Presidente y, en caso contrario, la propiedad volvería a los herederos Y también que el motivo del traslado responde a que la donación al gobierno nacional hecha por Carlos Villate Olaguer, en 1918, dispone que debe ser ocupada por el Presidente y, en caso contrario, la propiedad volvería a los herederos

quinta olivos.jpg La Quinta de Olivos fue cedida en el testamento de Carlos Villate Olaguer bajo la condición de que no estuviese deshabitada por más de 30 días seguidos, de lo contrario el inmueble retornaría a sus herederos. El 10 de enero se cumplirá el plazo, por lo que Milei debe prescindir de sus perros para no perderla.

Los perros pesan 100 kilos y necesitan paredes "reforzadas"

Para tener a sus perros, el Presidente decidió la construcción de caniles, pero la obra se habría demorado por distintas razones. Una fue burocrática, dado que demandó tiempo autorizar el ingreso a la quinta de la arquitecta designada por Javier Milei para realizar las obras.

Otra razón, fue que las paredes de los caniles deben ser reforzadas por un insumo importado que escasea. "Desde el 10 de diciembre se espera poder importar los insumos, pero aún no se han conseguido los dólares del Banco Central para pagarlos", comentan. Y agregan que "desde ya que Milei descartó de plano levantar el teléfono y comentarle la situación al titular del Banco Central", Santiago Bausili.

Es más, el Presidente mantiene absoluto hermetismo acerca del nombre de la arquitecta encargada de la obra y de los insumos que faltan "porque no quiere ningún tipo de favoritismo".

Dicen incluso que el propio Milei se ríe de la situación:

No puedo llevar a mis hijitos a la Quinta de Olivos porque no autorizan los dólares necesarios, pero es lo que les ocurre a miles de argentinos No puedo llevar a mis hijitos a la Quinta de Olivos porque no autorizan los dólares necesarios, pero es lo que les ocurre a miles de argentinos

Cierto es que la actual administración liberó las importaciones (suprimiendo las SIRA), pero no los pagos. El Banco Central dispuso distintos plazos para otorgar las divisas para las compras externas y, para la mayoría de los productos, contempla el pago en plazos de 30, 60, 90 y 120 días, a razón del 25% para cada uno de ellos.

