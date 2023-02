Humo en el FDT por CFK: No hay consenso en el relato

image.png Ministro de Seguridad de la Nación Argentina, Aníbal Fernández

Tanto el ministro de Seguridad como Rossi, son los fieles seguidores del actual presidente, buscando su reelección constante aunque parece haber un desacuerdo no hablado sobre que decir al público, lo que provoca confusiones.

Ahora bien, mientras está vigente el eterno debate sobre si CFK está, o no, proscripta se le suma el hecho de quién será el candidato para la FdT. Esto se debe a que todavía no se ha filtrado dicha información, lo que tiene en descontento a sus oponentes al no saber con quién van a tratar y como.

