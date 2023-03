"¿Y entonces quiénes son los factores de poder? No hay dudas de que hay un medio específico, Clarín, que es un factor de poder", afirmó Moreno.

Según el precandidato a presidente, tampoco hay dudas de que "los dueños de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda que se expresan en la Sociedad Rural Argentina, es un factor de poder, no hay dudas".

Luego, Guillermo Moreno enumeró a Techint y Aluar. "Techint es el único que fabrica acero con determinadas características en la Argentina, y aparte puntal de la industria metalúrgica. No hay nada en tu casa que tenga chapa que no sea de Techint. Y si no es chapa, es aluminio: entonces Aluar también".

"¿Y qué más? Abrí la alacena y fijate cuántos productos Arcor tenés, no golosinas, fijate de verdad, buscá la leche, las cajas, lo que sirve para endulcorar, buscá que vas a encontrar... y Aceitera General Deheza, no hay dudas, fijate el aceite y no solo eso sino la importación de alguna empresa local de familias argentinas", prosiguió.

"Con eso se termina, tenés 4 industrias, un medio de comunicación y la Rural. Esos son los factores de poder en la Argentina", finalizó.

Guillermo Moreno contó por qué ya no pelea con Clarín

Después, Guillermo Moreno se explayó sobre la importancia de tender puentes con estos factores de poder. Y contó por qué cesó su pelea contra Clarín.

"Esos factores de poder necesitan la Argentina, que hoy está en un estadio de anomia, acelerado y peligroso. Clarín sin la Argentina no es Clarín. Y Arcor tampoco, y Techint tampoco. Todos precisan a la Argentina, hay un punto de acuerdo. Por eso yo cesé en la pelea con Clarín, ya está. Cuando Moreno peleaba con Clarín, no estaba en discusión la Argentina, hoy sí es una hipótesis posible hoy la disolución de la Argentina, no solo por los chilenos, los británicos, la expansión sobre la Antártida, el problema de la Patagonia, sino en términos endógenos, hay un proceso de anomia y anarquía creciente que perjudica la gobernabilidad", explicó.

"La Sociedad Rural tampoco, porque una Argentina que no es administrable no podés llevar la cosecha a los puertos. Si esa cosecha no llega a los puertos, no vale nada. Y para eso la Argentina tiene que funcionar", continuó.

"Y los sectores industriales empezaron a darse cuenta que terminada la globalización, sin el mercado interno no existen. Roca, el dueño de Techint, dijo 'guarda con los chinos que donde llegan se termina la clase media'. Es lo mismo que digo yo, que cuando llegan los chinos baja el salario promedio de los trabajadores. Baja, pregúntenle a los mexicanos, a los angoleños...", se explayó.

En este marco, cuestionó al Gobierno y a Cristina Fernández de Kirchner: "estamos encontrando objetivamente relaciones de esos grupos con la necesidad de una Argentina solidificada. Ahora, ¿se puede solidificar una Argentina sin industria? La única posibilidad de agotar la fuerza de trabajo, tasa de desocupación cero, es que volamos a tener industria de todo tipo. El único que habla de industria es el peronismo. Los muchachos del Gobierno hablan de la Argentina postindustrial y lamentablemente Cristina también. Por eso no hacen nada para crear industria".

