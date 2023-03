Volvió Marcelo Longobardi y Jonatan Viale debería tomar nota

image.png La bienvenida oficial de Rivadavia.

"La Argentina es un país que así como está no tiene ningún destino. Ninguno, cero. Y de hecho, a mi me parece que si el debate argentino sigue siendo la señora de Kirchner es que Argentina no tiene mucho para discutir (...) Creo que la contribución del periodismo ha sido fundamental en ese punto", analizó en determinado momento Longobardi.