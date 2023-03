Eliminar la VTV: Estalló la interna en JXC

Por otro lado, Horacio Rodriguez Larreta afirmó que "el Estado tiene que devolverle al ciudadano lo más valioso que tiene, su tiempo, porque tardar menos haciendo un trámite implica más tiempo libre para hacer lo que quieran". El Jefe de Gobierno explicó que "la VTV es clave para la seguridad vial, porque permite asegurar que los autos y motos que circulan por las calles estén en buen estado, evitando accidentes", aunque reconoció que "hacerlo todos los años es una carga".

Eliminan la VTV para un sector y hay cambios para el resto

Con estos cambios,el referente de las palomas del pro espera que un auto nuevo baje de seis a tres la cantidad de verificaciones en sus primeros ocho años de vida. Esto bajaría de $42.000 a $21.000 (según el precio actual) el gasto del titular del vehículo para tenerlo a día con los controles obligatorios.

El proyecto de ley surgió a partir de un dato clave: apenas el 14,7 por ciento de los autos de entre cuatro y siete años de antigüedad no supera la VTV. A partir de los ocho, los rechazos ascienden al 30,6 por ciento.

Discrepancias en las internas, estalla JXC

Finalmente el intendente de Capitán Sarmiento y Pre candidato a Gobernador, Javier Iguacel, expresó en el programa de radio 99.9, su postura al respecto. Además, dijo que se trata de un “Caballo de Troya donde venden una idea para cuidar a la gente, pero en realidad es un curro armado para hacer negocios“.

Una vez más, la aplicación de la VTV en la provincia de Buenos Aires despierta polémica principalmente por las dificultades para conseguir turno y la obligatoriedad de la misma para poder circular.

https://twitter.com/JavierJiguacel/status/1607448552866811906 Adiós VTV si me eligen gobernador. Ejemplo sintético de los curros q arma la política para sus amigos https://t.co/0ZtEk0BBXs — Javier Iguacel (@JavierJiguacel) December 26, 2022

En ese sentido, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, que será candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, habló sobre una modificación en el sistema: “lo que propongo es la eliminación de la obligatoriedad de VTV para circular. La política armó muchos Caballos de Troya donde venden una idea para cuidar a la gente, pero en realidad es un curro armado para hacer negocios. Eso ha sido la VTV”, indicó en la 99.9.

Desde lo estadístico, se puede refutar la necesidad de contar con este trámite para mejorar la seguridad vial: “para los accidentes de tránsito se ha estudiado que el 98% de las situaciones con lesiones, tienen que ver con imprudencias o las condiciones externas, pero no con el auto en sí. La imprudencia siempre es el problema porque si una persona va y hace la VTV por obligación y al otro día choca y rompe dos faroles; puede salir a la ruta al otro día porque la VTV está vigente. Lo que hay detrás es un negocio con la concesión que le dan a algunos amigos para cobrarte un par de impuestos”.

Como ejemplo de lo que se podría utilizar, explicó que “en Estados Unidos se hace una declaración jurada del mecánico que se formó para eso y después depende de la responsabilidad del ciudadano. La otra cosa que la política hizo fue ocultar su propio problema. Como el 2% de los accidentes tienen que ver con el estado del vehículo, hay un 8 del 98% que tiene que ver con el estado de las rutas”.

La eliminación de impuestos es una de las banderas más importantes que tendrá el halcón y ex ministro de Mauricio Macri , en su intención de gobernar la provincia y no se trata sólo de una idea abstracta, sino que es lo mismo que aplicó en Capitán Sarmiento: “hoy la gente no puede cambiar el auto porque el 50% son impuestos directos. Hay que hacer normas cumplibles para aumentar la recaudación. No lo propuse aún porque estoy recopilando datos de la economía de la provincia y ver qué impuestos tenemos que bajar. Uno de los que tengo en la cabeza para sacar o reducir considerablemente es la patente del auto”.

https://twitter.com/JavierJiguacel/status/1607554135296966656 El 98.4% de los accidentes no tienen nada q ver con el estado de los vehículos. Por eso la VTV no es solución a los problemas pic.twitter.com/JM5ya8Kpa2 — Javier Iguacel (@JavierJiguacel) December 27, 2022

Mientras estas ideas se van exponiendo, el intendente sabe que el próximo año tendrá que ganarse el derecho a ser candidato a gobernador: “vamos a tener PASO por lo que la gente tomará decisiones sobre que perfil de dirigentes quieren dentro de Juntos por el Cambio. Con Patricia Bullrich proponemos un cambio profundo, al hueso, sin transar con los sistemas corporativos, tratando de alivianar la mochila de la gente, que es distinto de aquél que propone crear más cargos para sumar políticos. Hay dos opciones del PRO y el radicalismo podrá presentar una tercera opción pero lo que la gente decida se va a respetar”.

Fuerte aumento de la VTV: Cuánto cuesta y cambios

