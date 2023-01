Golpearon a un guardavidas en Brasil "por ser argentino"

image.png Radiografía de las costillas de Agustín (Foto: El Litoral)

Además, agregó que “el grupo se abrió y me lo encontré de frente. Me caí y le pedí disculpas porque no entendí qué había pasado. Cuando me escuchó hablar, hice dos pasos y me pegó. Ahí lo detuvieron”.

Por otro lado, antes de la golpiza, el médico ya había acosado a 2 salvavidas mujeres, también argentinas. Las atacó verbalmente por no ser brasileñas y estar trabajando allí. El agresor estuvo detenido hasta la medianoche del sábado donde recuperó su libertad, tras realizar el pago de una fianza. El 23 de febrero será la audiencia en el Foro de Itapema en donde el acusado deberá los cargos de desacato a la autoridad, lesiones graves a un funcionario público y acoso sexual.

Agustín comentó:

Este señor había tenido un altercado previo con otras chicas argentinas, a las que se les acercó a hablar y viendo que ellas no le daban importancia a lo que les decía, se puso agresivo. Les empezó a gritar, y cuando se dio cuenta de que eran argentinas, les gritaba más fuerte. ‘¿Por qué están acá? Vuelvan a su país’, les decía y se puso bastante violento. Este señor había tenido un altercado previo con otras chicas argentinas, a las que se les acercó a hablar y viendo que ellas no le daban importancia a lo que les decía, se puso agresivo. Les empezó a gritar, y cuando se dio cuenta de que eran argentinas, les gritaba más fuerte. ‘¿Por qué están acá? Vuelvan a su país’, les decía y se puso bastante violento.

Por otro lado, producto de la agresión física, Maldonado deberá respetar los 45 días de reposo absoluto, que le indicaron en el hospital local. Sin embargo, tendrá que atravesar un mes y medio de cuidados, sin trabajar ni percibir su sueldo. Agregando que “el cuerpo de bomberos militar se está encargando de ver si me pueden ayudar a partir del seguro, para poder tener un mínimo de ingreso y poder quedarme acá”.

image.png El hecho ocurrió en el balneario Meia-Praia Beach, de Itapema (Foto: Infobae)

El joven guardavidas agredido llegó a Brasil en septiembre del año pasado, con la intención de ejercer su profesión, aprovechando la época de verano. Actualmente vive con otros 3 argentinos, aunque su idea es continuar de viaje a Europa, para seguir en la temporada estival. Continúa el relato:

Estoy a la espera del alta médica, porque para poder trabajar en Portugal debo hacer un examen, para recibir el título de nadador salvador. Estoy a la espera del alta médica, porque para poder trabajar en Portugal debo hacer un examen, para recibir el título de nadador salvador.

------

Más contenido en Urgente 24:

El truco para eliminar cucarachas con solo dos ingredientes

AFIP si te busca te encuentra: Qué hacer si tenés dólares en "negro"

Aduana aceleró: Una Ferrari y 211 incautados de lujo

CABA al rescate pero Camioneros recolecta basura: Línea roja

Muere una niña de 12 años por un reto en Tiktok