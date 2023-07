"Vamos a ganar. Qué alivio sería para nosotros que tengamos nuevamente un Gobierno nacional y provincial en la misma línea”, planteó y advirtió sobre "lo difícil que es gobernar con un Gobierno central que tiene una ideología diferente”, tras recordar que “ya lo padecimos los cuatro años anteriores” con el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

“Vida o muerte”

Al referirse a Juntos por el Cambio, Insfrán dijo que sus dirigentes “ya no tienen pudor ni vergüenza en decir lo que van a hacer ni bien lleguen al Gobierno ”, y agregó: “ No podemos ser inconscientes. Nuestro pueblo no está en condiciones de tolerar eso”, ya que se trata de “la vida o la muerte”.

Luego, el mandatario provincial indicó que del Presupuesto 2023 de esa provincia “de enero a junio, llevamos ejecutados 68.000 millones de pesos, que son obras”, de los cuales “el 61% está en el interior y el 39% en la Capital”, lo que demuestra que “aquí se habla con equidad y se actúa con equidad”.

“Estamos diversificando nuestra matriz energética con la instalación de tres parques solares que ya fueron licitados, y otros tres que están en proyecto. Una vez que esté terminado el gasoducto en nuestra provincia, también se instalará una central termoeléctrica en Las Lomitas”, finalizó.

