Además, destacó la diversidad dentro de la coalición opositora. "Hemos logrado conformar un espacio muy amplio dentro de Juntos por el Cambio; diría tan diverso como lo que necesita la República Argentina, que debe recuperar el diálogo como condición permanente para lograr acuerdos que le resuelven los problemas y la vida a los argentinos", dijo.

Morales, por otra parte, fue enfático en responsabilizar al ministro de Economía y precandidato de Unión por, Sergio Massa, por la situación económica.

"Existe una actitud de responsabilización hacia toda la dirigencia política, pero quiero destacar que la crisis actual que vivimos hoy en día tiene nombre y apellido. Sabemos que el presidente, Alberto Fernández, no está en el día a día, está en otra cosa; la vicepresidenta, Cristina Fernández, está enrollada en sus causas judiciales. Y la profundización de la crisis es Sergio Massa, que viene gobernando hace un año el Ministerio de Economía pero también viene haciéndose cargo del país. Pero se nota que está hundiendo más la economía, con el dólar por los aires, con una inflación alta y generando cientos de miles de pobres todos los meses. No podemos permitir que nos sigan robando la esperanza o nuestros sueños; que nos roben las expectativas; o que las familias no puedan ver progresar a sus hijos. Es decir, no podemos dejarnos robar", dijo.

Por último, el gobernador jujeño insistió en el llamado a ir a votar, al considerare que es "la mejor manera de cambiar el estado de cosas". "Reitero lo que dije al principio: queremos convocar a todo el pueblo argentino a que concurra a las urnas y voten. Creo más que nunca que tiene que haber un cambio y que la única fuerza política en condiciones de gobernar el país es Junto por el Cambio", concluyó.

