Final de 20 años de hegemonía peronista en San Juan

Emocionado, Orrego agradeció a "absolutamente a todos los sanjuaninos que nos prestaron la confianza por 1.460 días. Sepan que este gobernador va a trabajar con todos. Sin distinción de ideologías políticas".

Acto seguido, dijo que "las peleas entre políticos no resuelven los problemas de la gente. Quiero agradecer a quienes fueron parte de la contienda electoral: Vallejos, Cáceres y Arancibia". También puntualizó en "felicitar a Rubén Uñac y a José Luis Gioja, a quien le tengo respeto, un saludo para él".

He venido a resolver los problemas que la gente no puede resolver sola. Conocemos bien el perfil de la provincia. No me va a temblar la mano para hacer los cambios que haya que hacer. No hemos venido a improvisar nada. He venido a resolver los problemas que la gente no puede resolver sola. Conocemos bien el perfil de la provincia. No me va a temblar la mano para hacer los cambios que haya que hacer. No hemos venido a improvisar nada.

También se dio un momento para "agradecer a mi padre que me está acompañando hoy, a mi madre que me está mirando. Agradecer a Roberto Basualdo por darme la primera oportunidad. A Horacio (Rodríguez Larreta) por estar acá presente. Hay que ser agradecido a todos los que se comunicaron conmigo, también a (Ricardo) López Murphy y Patricia Bullrich".

Y brotaron las lágrimas cuando mencionó a su familia. "Gracias a mi familia, a mis hijos, a las personas que han trabajado al lado mío. A cada uno de los fiscales. Destacar el trabajo de la militancia. El 2 de julio se despertó San Juan".

Horacio Rodríguez Larreta, quien estuvo a su lado en el escenario, dijo: "Felicitaciones a todo el equipo de Marcelo. Sé que se preparó para esto. Vamos a trabajar juntos desde el Gobierno nacional. Es una muestra más de sumar. Así le vamos a ganar al kirchnerismo en la Argentina".

Por eso hoy vinimos con @GugaLusto, @MiguelPichetto, @Maxiferraro, @jlespert y @WolffWaldo a acompañar a Marcelo y a todo el equipo, porque compartimos la visión de que a la Argentina la sacamos adelante estando unidos todos los que queremos algo diferente. El momento es ahora y es juntos. ¡Hagamos el cambio de nuestras vidas!".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1675666623741534213%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false EL CAMBIO SIGUE EN CADA RINCÓN DEL PAÍS: SAN JUAN TIENE NUEVO GOBERNADOR. FELICITACIONES @DrMarceloOrrego. pic.twitter.com/OgHIABPeUH — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 3, 2023

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhoraciorlarreta%2Fstatus%2F1675653628093186048%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false ¡GANAMOS SAN JUAN! Felicitaciones a todos los sanjuaninos y especialmente a @DrMarceloOrrego y @fabianmartinsj por la elección que hicieron. Hace 20 años que gobiernan los mismos en la provincia y una vez más intentaron todas las trampas posibles para seguir perpetuándose en el… pic.twitter.com/w2UIzbIQet — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) July 2, 2023

orrego.webp Marcelo Orrego votando.

Sergio Uñac

Minutos antes de las 21:00, el gobernador Sergio Uñac brindó una histórica conferencia de prensa en Casa de Gobierno en la que comenzó asumiendo la derrota electoral a manos del frente Unidos por San Juan.

"Reconozco la derrota, la tendencia ya es irreversible y ya me comuniqué con Marcelo Orrego para felicitarlo por la victoria", fueron las primeras palabras de quien será el mandatario provincial hasta el próximo 10/12.

Uñac también felicitó a la fórmula de su espacio integrada por Rubén uñac y Cristian Andino, pero lamentó no haber obtenido los mismos números que el 14/05, cuando Vamos San Juan se quedó con la mayoría de las intendencias.

"Ahora, ya con el diario del lunes, como hombres de la democracia hemos decidido acatar la voluntad popular y debemos analizar la derrota para reconfigurarnos de cara a las próximas elecciones", expresó quien encabeza una de las listas de precandidatos a senador por el frente Unidos por la Patria.

Por último, Uñac dijo que "vendrán nuevos tiempos en San Juan y espero que desde este lunes comience la transición con el gobernador electo para que la provincia continúe por el camino del crecimiento. A pesar de las diferencias partidarias e ideológicas, tenemos que trabajar todos juntos por los sanjuaninos".

------------------

Más contenido en Urgente24

Marcela Pagano: "No existe el periodismo objetivo y los medios son pautadependientes"

Hongos alucinógenos/MDMA: Australia autoriza uso médico

Litio, POSCO y gato por liebre: Basura importada de Brasil

Nicolás Maduro, entre Lenin y el pato criollo