Eufórico Alberto Fernández, repitiéndose hasta el hartazgo

"Sé que tenemos muchos problemas por delante. No quiero que digan '¿pero este tipo no ve lo que pasa con los precios?' Sí que lo veo, y sí que me preocupa, y por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación, y ayer anunciamos un bono y un aumento para los jubilados", dijo Alberto Fernández a los gritos.

"Y mientras tanto estamos haciendo los esfuerzos que correspondan para resolver el problema inflacionario. Conozco el problema, no me desentiendo. La Argentina está creciendo y debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea equitativo", siguió.

Alberto Fernández se refirió así a la inflación, horas antes de que el INdEC difunda el índice de julio que, según mediciones privadas, sería el índice mensual más alto de los últimos 30 años.

"Lucho todos los días para ver cómo encontrar una salida al problema, que además no es solo argentino, se ha desatado en todo el mundo. Nos ha tocado un tiempo muy ingrato. Primero, la ingratitud de recibir el país que nos tocó recibir. Segundo, la ingratitud de la pandemia que causó dolor y muerte en todo el mundo. Y cuando todo eso se creía superado, la ingratitud de una guerra que se desató en el norte y hace padecer igual al sur", puntualizó.

"Frente a una escenario tan adverso, nunca bajamos los brazos porque somos peronistas y porque nos importa mucho nuestro pueblo", dijo el presidente en el acto en Chaco.

"El futuro que nos espera puede ser promisorio porque la Argentina tiene todo lo que el mundo va a requerir: la Argentina puede producir alimentos, tiene el gas que el mundo reclama, el litio que el mundo reclama, el hidrógeno verde. Tenemos una gran oportunidad por delante. Lo que tenemos que decidir es si va a ser una oportunidad para la Argentina o una oportunidad para los amigos del Presidente, como lo fue en el gobierno anterior. Nosotros queremos que sea una oportunidad para todos los argentinos, para que crezca toda la Argentina", lanzó el mandatario a los gritos.

"Tenemos que estar muy unidos porque no todo es lo mismo en política", volvió a repetir.

"Todos los días me esmero por poner lo mejor de mí. Yo no quiero ser un gran Presidente, quiero ser el Presidente de un gran país", aseguró Alberto Fernández, en un concepto que también viene repitiendo en sus últimas apariciones.

alberto-nena-chaco.jpg Alberto Fernández se tomó foto con varios niños en Chaco (Captura de video).

"Hoy es un día para que demos gracias por ese impulso de Néstor Kirchner, Cristina y Alberto que garantizaron una reivindicación histórica para nuestro Norte. Gracias presidente", dijo Capitanich, quien tendría intenciones de buscar un 4to. mandato como gobernador.

"No todos los gobiernos tienen la misma mirada, la misma sensibilidad. Para algunos gobiernos centralistas el norte no existe, y después hay otros gobiernos como el de Néstor, Cristina y Alberto", dijo, en sintonía con lo que viene repitiendo hasta el hartazgo Alberto Fernández de que "en política no todo es lo mismo".

"Vamos a construir la victoria en 2023 haciendo en cada uno de nuestros territorios el espacio para construir dignidad ", finalizó a los gritos el mandatario chaqueño.

"La tarea de construir una Argentina que en el 2023 continúe el camino de construir viviendas para que la vivienda sea un derecho (...) Comprométanse con este gobierno municipal, provincial y nacional, que los va a acompañar siempre", dijo previamente Ferraresi.

----------------

Más contenido en Urgente24:

Carrió la chalchalera y Joanna Picetti la testaferro y amante

Gabriela Cerruti celebra una "sensación de estabilización"

La OTAN no entiende cómo Rusia sobrevive a las sanciones

Estudio define cuáles son las 3 actividades que previenen demencia