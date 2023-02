En redes destrozaron al nuevo "Campamento Anticapitalista"

Sobre el video hubo un interesante cruce entre Federico Winokur (docente y parte de los dirigentes de Izquierda con el pelado Trebucq).

https://twitter.com/federicowinokur/status/1620627637327785984 .@trebuquero sería mejor debatir sobre el Campamento Anticapitalista en vivo. Cuando quieras voy a tu programa a discutir si está buena la desigualdad capitalista entre los millonarios que se pasean en cohete y los trabajadores precarizados en bicicleta que no llegan a fin de mes pic.twitter.com/qxzSDiYLnz — Federico Winokur (@federicowinokur) February 1, 2023

El pelado Esteban Trebucq en A24 comentó:

¿Cómo le explico a esta piba que la desigualdad es mejor? Yo no quiero ser igual que vos y vos no querés ser igual que yo ¿Cómo le explico a esta piba que la desigualdad es mejor? Yo no quiero ser igual que vos y vos no querés ser igual que yo

Desopilantes reacciones en redes

Ahora sí, llegó el momento de ver qué tipos de reacciones hubo en redes y qué clase de memes se generaron a raíz de todo esto.

image.png

¿Qué hacen en el campamento anticapitalista? ¿Duermen en el piso, prenden fuego como en la época de las cavernas y cazan su propia comida con armas hechas a mano? Si no hacen eso, es una truchada ¿Qué hacen en el campamento anticapitalista? ¿Duermen en el piso, prenden fuego como en la época de las cavernas y cazan su propia comida con armas hechas a mano? Si no hacen eso, es una truchada

image.png

AMO que el arte del flyer del CAMPAMENTO ANTICAPITALISTA de la izquierda sea 'inspirado' en el logo del Lollapalooza AMO que el arte del flyer del CAMPAMENTO ANTICAPITALISTA de la izquierda sea 'inspirado' en el logo del Lollapalooza

image.png Se refiere a la chica del video, para aclarar.

El campamento anticapitalista !!! Jajjaja la hipocresía de los zurdos con osde admiradores de IPhone y de EEUU es lo más grande que tienen El campamento anticapitalista !!! Jajjaja la hipocresía de los zurdos con osde admiradores de IPhone y de EEUU es lo más grande que tienen

image.png

En Enero Nueva York y en febrero campamento anticapitalista. No solo dos meses de vacaciones, sino que como todo comunista, burro e hipócrita En Enero Nueva York y en febrero campamento anticapitalista. No solo dos meses de vacaciones, sino que como todo comunista, burro e hipócrita

image.png

Y para viajar al campamento ANTICAPITALISTA, venden a cambio de CAPITAL. Y más aún: VENDEN COCA COLA. No, ¿no te digo?, estos zurdos son impresentables Y para viajar al campamento ANTICAPITALISTA, venden a cambio de CAPITAL. Y más aún: VENDEN COCA COLA. No, ¿no te digo?, estos zurdos son impresentables

image.png

Los del Campamento Anticapitalista... ponen plata en la capitalista e imperialista empresa estadounidense de Google para promocionar un campamento anticapitalista, que tiene costo. Ya no hay más lugar para hacer agua Los del Campamento Anticapitalista... ponen plata en la capitalista e imperialista empresa estadounidense de Google para promocionar un campamento anticapitalista, que tiene costo. Ya no hay más lugar para hacer agua

image.png

VENDEN comida para viajar al campamento ANTICAPITALISTA. El capitalismo es indestructible VENDEN comida para viajar al campamento ANTICAPITALISTA. El capitalismo es indestructible

image.png

Si querés entrenar en un campamento anticapitalista mandame dm y aprenderás puntería al estilo revolucionario del Che Si querés entrenar en un campamento anticapitalista mandame dm y aprenderás puntería al estilo revolucionario del Che

image.png

El verdadero campamento anticapitalista no tenia paintbal pero los mantenían ocupados El verdadero campamento anticapitalista no tenia paintbal pero los mantenían ocupados

image.png

Hasta ahora todos los videos virales del campamento anticapitalista que vi los subieron liberales Los trotskos no juntan ni 100 likes Les hicieron propaganda gratis kjjj Hasta ahora todos los videos virales del campamento anticapitalista que vi los subieron liberales Los trotskos no juntan ni 100 likes Les hicieron propaganda gratis kjjj

---------------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

La Fed sube 25 puntos básicos y así impactará en Argentina

Vía Gendarmería, Patricia Bullrich le respondió a Arietto

Revés para CFK: No tendrá su 'GH' contra Capuchetti

Alberto Fernández concedería la mesa política del FdT