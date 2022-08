"A partir de ahora hemos decidido dar por cerrado este hecho concreto", continuó. Y llegó el 'palazo' a Larreta: "hemos decidido también que cuando el Gobierno de la Ciudad toma previas consultas a todos nosotros respecto al apoyo que necesita, debe mantener la posición tomada. En caso contrario, lo que tiene que hacer es no preguntar y entonces hacerse cargo de las decisiones que toma, y en consecuencia las decisiones serán su decisión y no la decisión de todos".

"Horacio, si vas a poner un operativo, !bancalo!"

Recordemos que, con la idea fija de ir a una PASO en 2023 para ganarle a Rodríguez Larreta la interna, Patricia Bullrich había disparado ayer: “Tenemos que demostrar que somos capaces de manejar el poder y que no nos corre ni Cristina de la esquina de su casa. ¡No nos corre!”. Desde Adrogué, la titular del PRO arremetió: "Yo grito y le digo a Horacio: 'Si vas a poner un operativo, ¡bancalo! ¡Hay que bancarlo!'"

"Lo que no quiero es que la gente empiece a decir: 'Voy a votar a Juntos por el Cambio pero son tan debiluchos que les va a pasar de nuevo lo mismo y los van a sacar'", cerró.

Estas declaraciones de Patricia Bullrich volvieron a dejar en evidencia la interna entre los 'halcones' y las 'palomas' del PRO.

Antes de la cumbre, Bullrich había vuelto a cargar contra Rodríguez Larreta. En declaraciones periodísticas, la líder de los 'Halcones' del PRO ratificó su postura: "La sensación de la gente es que no podemos ponerle límites al kirchnerismo. Existe la idea de que no estamos en condiciones de hacerle frente Cristina Kirchner. Necesitamos tener el carácter para no dejarnos avasallar. En la Argentina que viene no podemos aceptar que nos corran”.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la Ciudad, referente de las 'Palomas', brindó una conferencia hoy pero prefirió apuntar contra Cristina Kirchner y el juez Gallardo. “La violencia es el límite y nunca se combate con más violencia, al revés, es apelando a la paz social. El kirchnerismo, con sus declaraciones, incita a la violencia. Por eso tenemos que tener siempre mucha paciencia, templanza, aplomo para aislar a los violentos. No vamos a entrar en sus provocaciones”.

NOTICIA EN DESARROLLO....