En busca del voto joven, Javier Milei desembarca en las universidades

En agosto, Javier Milei inauguró el primer local partidario de la Julio Argentino en la localidad de San Francisco Solano, Quilmes. Allí dialogó con numerosos comerciantes, trabajadores y vecinos, quienes le expresaron su preocupación y malestar por la situación económica.

Ahora el mismo movimiento político realizó una jornada con estudiantes de la Universidad de Quilmes que manifestaron sentirse atraídos por el referente nacional Javier Milei. Uno de los temas sobre los estudiantes mostraron preocupación fue el de poder expresar una ideología política de derecha debido a posibles represalias a futuro que les puedan perjudicar su continuidad y su regularidad en la carrera.

El otro tópico fue el adoctrinamiento dentro de las aulas por parte de los profesores, donde muchos de ellos dan material propio a los alumnos con una gran carga de ideología política. En ese sentido, no hace mucho tiempo Milei había definido a las “castas” de altos estudios como "centros de adoctrinamiento marxista" en las que "no hay que dilapidar fondos" por "gente que no estudia".

Milei y el voto joven

En busca del voto joven de cara a las elecciones presidenciales del 2023, el diputado libertario dirige la mayor parte de sus discursos hacia el sector juvenil. Su discurso disruptivo, eufórico y nuevo atrae al sector juvenil. En cada recorrida por el conurbano bonaerense y CABA el legislador causa sensación con su presencia y un centenar de jóvenes curiosos se acercan para escucharlo y apoyar su candidatura. Ante él muchos jóvenes le piden fotos, autógrafos y repiten su eslogan “Vamos la libertad carajo”.

https://twitter.com/Mileinnials/status/1582483442012655616 Sos pibe, volvés del colegio, cruza @JMilei, te da la mano y te dice: “Sos el futuro ”. pic.twitter.com/BvH7NBVnWn — Peluca (@Mileinnials) October 18, 2022

