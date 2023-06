Elecciones 2023. He aquí as fórmulas peleadas al centímetro

El escenario y los actores políticos no descansan. Las marchas y contramarchas por el posicionamiento definitivo de los candidatos en los binomios presidenciales para las elecciones 2023 tienen a los frentes políticos en vilo. El bombardeo de información, particularmente brutal, para las PASO 2023 y presidenciales ha estado agitando nombres, competencias, cualidades y trayectorias sin restricciones; no obstante el matiz acre del humor social no se ha modificado; más allá de los intereses pequeños y mezquinos, nada ni nadie cataliza el sopor en el el que se ha mantenido inmerso el votante argentino, harto de votar promesas.