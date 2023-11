Y agregó que Massa convoca a esa parte del electorado de Bullrich a través de una advertencia. "Cuidado, va a hacer cosas que ustedes no quieren. En el fondo es un anarco-capitalistra, no un libertario. Por eso el 'sí o no'. Iba a ese segmento, tenía remitente", completó.

Respecto a los electores en general, Bacman sostuvo que quienes se manifiestan indecisos, que votarán en blanco o se abtendrán de acudir a las urnas el próximo 19/11, acumulan entre el 9% y el 10% de los encuestados.

