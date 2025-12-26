Enfrentamiento entre vecinos de Villa Lugano termina con un muerto

Fuente cercana a los hechos

El medio porteño Clarín refiere que alguien allegado a la cuestión precisó

El hombre llegó en su auto con intenciones de ingresar a su casa. La Policía no lo dejaba pasar. Pensó que el problema era con su hijo, quien creyó que estaba en su casa en ese momento. Él era ajeno a todo lo que estaba pasando El hombre llegó en su auto con intenciones de ingresar a su casa. La Policía no lo dejaba pasar. Pensó que el problema era con su hijo, quien creyó que estaba en su casa en ese momento. Él era ajeno a todo lo que estaba pasando

Según las imágenes que fueron registradas en varios teléfonos celulares de vecinos, el hombre comenzó a discutir con los policías, quienes empezaron a golpearlo.

Efectivos de apoyo

En esas circunstancias llegó un móvil de la Policía de la Ciudad como apoyo, de la que bajaron dos oficiales. El video que circuló en redes expone como un uniformado apunta en dirección a la víctima, quien cayó al suelo.

Según trascendió luego los policías dispararon con postas de gomas y no letales. Durante la secuencia que duran los videos se llegan a escuchar entre cuatro y cinco detonaciones. Explica el medio.

Minutos después, González fue asistido por el SAME con una herida a la altura del tórax y trasladado al Hospital Piñeiro, donde se constató su fallecimiento.

Detenidos

Tras el incidente, la Policía detuvo a dos hombres de 21 y 32 años-, quienes luego fueron liberados. También fue atendida en el hospital una mujer pareja del hombre fallecido y a la que finalmente le dieron el alta.

Pericias

Lo ocurrido es investigado por el personal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, a cargo del juez Hugo Decaría, quien dispuso las pericias estén a cargo de la División Homicidios de Policía Federal.

A su vez, desde la Policía de la Ciudad entregaron celulares, cámaras, y los elementos antidisturbios utilizados en el incidente.

La fuerza también inició un sumario interno para determinar responsabilidades, en el que intervienen la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad, y Asuntos Internos de la propia policía.

