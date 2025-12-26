Un enfrentamiento vecinal en el Barrio 20 de Villa Lugano terminó con un hombre de 45 años muerto y la Justicia que investiga si fue producto de los disparos con postas de gomas que realizó la Policía de la Ciudad en el operativo para controlar la situación.
POLICIA DE LA CIUDAD EN LA MIRA
Enfrentamiento entre vecinos de Villa Lugano termina con un muerto
Todo comenzó con una disputa entre vecinos de la villa 20, en Lugano. La justicia investiga pormenores del incidente donde muere un hombre de 45 años.
El hecho ocurrió el jueves de Navidad pasadas las 13, cuando dos mujeres comenzaron a discutir. El hijo de una de ellas le arrojó objetos a la otra, por lo que vecinos llamaron al 911.
En el lugar
Personal de la División Unidad Táctica de Pacificación de la Policía de la Ciudad llegó a la intersección de Chilavert y Araujo para controlar la situación.
Los oficiales fueron recibidos con botellas y palos arrojados por más familiares y allegados de las dos vecinas que estaban peleando.
En ese contexto, Juan Gabriel González (45), quien reside en un inmueble de un pasillo ubicado entre las calles antes mencionadas, arribó al lugar en momentos en que los policías intentaban disuadir a los vecinos con bastones y tonfas.
Fuente cercana a los hechos
El medio porteño Clarín refiere que alguien allegado a la cuestión precisó
Según las imágenes que fueron registradas en varios teléfonos celulares de vecinos, el hombre comenzó a discutir con los policías, quienes empezaron a golpearlo.
Efectivos de apoyo
En esas circunstancias llegó un móvil de la Policía de la Ciudad como apoyo, de la que bajaron dos oficiales. El video que circuló en redes expone como un uniformado apunta en dirección a la víctima, quien cayó al suelo.
Según trascendió luego los policías dispararon con postas de gomas y no letales. Durante la secuencia que duran los videos se llegan a escuchar entre cuatro y cinco detonaciones. Explica el medio.
Minutos después, González fue asistido por el SAME con una herida a la altura del tórax y trasladado al Hospital Piñeiro, donde se constató su fallecimiento.
Detenidos
Tras el incidente, la Policía detuvo a dos hombres de 21 y 32 años-, quienes luego fueron liberados. También fue atendida en el hospital una mujer pareja del hombre fallecido y a la que finalmente le dieron el alta.
Pericias
Lo ocurrido es investigado por el personal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, a cargo del juez Hugo Decaría, quien dispuso las pericias estén a cargo de la División Homicidios de Policía Federal.
A su vez, desde la Policía de la Ciudad entregaron celulares, cámaras, y los elementos antidisturbios utilizados en el incidente.
La fuerza también inició un sumario interno para determinar responsabilidades, en el que intervienen la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad, y Asuntos Internos de la propia policía.
