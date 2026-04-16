El fallo judicial que sacude a este banco por suplantación

Banco Santander Río: ¿Qué dijo la Justicia sobre la responsabilidad bancaria?

La Justicia aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y estableció que la responsabilidad del banco es objetiva.

Esto significa que el banco responde por el daño generado, incluso si no hubo intención directa de fraude por parte de la entidad.

Entre los puntos más importantes del fallo se destacan:

Responsabilidad objetiva del proveedor del servicio bancario

Carga dinámica de la prueba, el banco debe demostrar que actuó correctamente

Interpretación favorable al consumidor en caso de dudas

Deber de información y trato digno hacia el cliente

¿Cuánto deberá pagar el Banco Santander por el fraude?

La sentencia impone una reparación económica significativa. La jueza María Eugenia Barrionuevo ordenó el pago de:

$361.000 por gastos derivados del caso

$7 millones por daño moral

Una suma equivalente en concepto de daño punitivo

Intereses acumulados y costas judiciales a cargo del banco

Además, se dispusieron medidas cautelares que incluyen el bloqueo de la cuenta fraudulenta, la eliminación del registro de deuda ante el Banco Central de la República Argentina y el Veraz, y la prohibición de cualquier tipo de reclamo de cobro hacia la víctima.

Fraude bancario: Por qué este fallo preocupa a las entidades financieras

El caso abre un debate incómodo para la banca. En los últimos años, la digitalización aceleró procesos de apertura de cuentas online, créditos instantáneos y validaciones biométricas. Pero ese avance también amplificó los riesgos de fraude.

El problema, según se desprende del fallo, no es la tecnología en sí, sino la falta de controles robustos que acompañen su implementación.

La Justicia empieza a fijar límites más estrictos. La innovación financiera no puede ser excusa para relajar la seguridad, y mucho menos para trasladar el costo de los errores al usuario.

Banco-Santander.jpg

¿Qué impacto puede tener este caso de banco fraude en Argentina?

El fallo de Misiones podría convertirse en referencia para futuros litigios en todo el país. No solo por el monto de la condena, sino por el criterio jurídico aplicado.

Esto podría derivar en:

Mayor exigencia de controles antifraude

Revisión de protocolos de validación digital

Incremento de demandas similares en otros distritos

Refuerzo de la jurisprudencia a favor del consumidor

Más noticias en Urgente24

Otra cadena de electrodomésticos, en problema, bajó persianas súbitamente

Sacudón en TN por la periodista que se fue y lanzó duras frases contra el canal

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible

SUV Toyota Yaris Cross en jaque: El fuerte rival que lo quiere destronar

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es