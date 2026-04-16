La Justicia de Misiones dictó un fallo contundente contra el Banco Santander Río por un caso de fraude con identidad suplantada. La sentencia ordena una millonaria reparación económica y también marca un precedente clave, los bancos no pueden desentenderse cuando fallan sus sistemas digitales de seguridad.
EJEMPLAR
El fallo judicial que sacude a este banco por suplantación
El fallo podría convertirse en referencia para futuros litigios sobre fraude en todo el país contra bancos, por el monto de la condena y por el criterio jurídico aplicado.
El caso, resuelto por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Posadas, expone una problemática cada vez más frecuente en la era digital, la vulnerabilidad de los procesos de verificación online y la exposición de los usuarios ante fraudes que, muchas veces, terminan afectando su historial financiero durante años.
La persona afectada no solo quedó asociada a una deuda que nunca contrajo, sino que además fue incluida en registros de morosidad como el Veraz, lo que impactó directamente en su reputación crediticia.
Este tipo de situaciones, según el expediente judicial, no se trataría de un hecho aislado, sino de una falla estructural en los sistemas de validación digital que utilizan muchas entidades financieras.
Banco Santander Río: ¿Qué dijo la Justicia sobre la responsabilidad bancaria?
La Justicia aplicó la Ley de Defensa del Consumidor y estableció que la responsabilidad del banco es objetiva.
Esto significa que el banco responde por el daño generado, incluso si no hubo intención directa de fraude por parte de la entidad.
Entre los puntos más importantes del fallo se destacan:
- Responsabilidad objetiva del proveedor del servicio bancario
- Carga dinámica de la prueba, el banco debe demostrar que actuó correctamente
- Interpretación favorable al consumidor en caso de dudas
- Deber de información y trato digno hacia el cliente
¿Cuánto deberá pagar el Banco Santander por el fraude?
La sentencia impone una reparación económica significativa. La jueza María Eugenia Barrionuevo ordenó el pago de:
- $361.000 por gastos derivados del caso
- $7 millones por daño moral
- Una suma equivalente en concepto de daño punitivo
- Intereses acumulados y costas judiciales a cargo del banco
Además, se dispusieron medidas cautelares que incluyen el bloqueo de la cuenta fraudulenta, la eliminación del registro de deuda ante el Banco Central de la República Argentina y el Veraz, y la prohibición de cualquier tipo de reclamo de cobro hacia la víctima.
Fraude bancario: Por qué este fallo preocupa a las entidades financieras
El caso abre un debate incómodo para la banca. En los últimos años, la digitalización aceleró procesos de apertura de cuentas online, créditos instantáneos y validaciones biométricas. Pero ese avance también amplificó los riesgos de fraude.
El problema, según se desprende del fallo, no es la tecnología en sí, sino la falta de controles robustos que acompañen su implementación.
La Justicia empieza a fijar límites más estrictos. La innovación financiera no puede ser excusa para relajar la seguridad, y mucho menos para trasladar el costo de los errores al usuario.
¿Qué impacto puede tener este caso de banco fraude en Argentina?
El fallo de Misiones podría convertirse en referencia para futuros litigios en todo el país. No solo por el monto de la condena, sino por el criterio jurídico aplicado.
Esto podría derivar en:
- Mayor exigencia de controles antifraude
- Revisión de protocolos de validación digital
- Incremento de demandas similares en otros distritos
- Refuerzo de la jurisprudencia a favor del consumidor
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