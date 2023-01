El bar de la discriminación: No entras si sos mayor de 40

En sus redes sociales Carlos contó que “en el día de ayer (esto lo publicó el miércoles) alrededor de las 19 horas, concurrí a dicho local con el objetivo de encontrarme con uno de mis hijos y un amigo en común para hablar de temas laborales”. Agregó que el suele ser un cliente habitué del lugar debido a su ubicación céntrica y poseer un espacio agradable para charlar y compartir una bebida.

En su queja al medio de La Plata 0021.com.ar dijo:

Si naciste antes del año 1983, es importante que sepas que, en el café, bar, cervecería Las Artes, cuyo local se encuentra en avenida 7 entre 58 y 59 de la ciudad de La Plata, no se te permitirá el ingreso ni permanencia dentro de sus instalaciones.

Además, agregó con enojo que “teniendo en cuenta la explicación ofrecida por el personal de Las Artes, surge, sin lugar a dudas, pruebas contundentes que todos los nacidos con anterioridad al año 1983 somos acosadores, pederastas, bufarras, bufarretas, bufarrones, y/o violadores. A la gerencia de Las Artes les deseo larga vida, prosperidad comercial y que sigan los éxitos”.

Discriminan una vez, lo hacen dos

Un nuevo denunciante contra el bar de La Plata por discriminar a clientes por sus edades, por la decisión de dejar ingresar sólo a personas entre 18 y 40 años, apareció con un abogado y advirtió que por su caso elevará la situación ante el INADI y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Adrián Daniel Morales fue quien sufrió la discriminación cuando dijo que “no lo dejaron entrar” y clasificó a la cervecería como “Las Artes de Discriminar”, en alusión a lo que tuvo que vivir en el lugar. En su relato, compartido en las redes sociales poco antes de la medianoche del jueves, expuso que “fue en ese sitio donde nuestro hijo Mauro nos invitó a jugar un simple partido de pool, para recordar viejos tiempos, y donde finalmente NO NOS DEJARON INGRESAR”. Continúa el relato:

Primero pusieron la excusa de que el ingreso estaba reservado solo a Universitarios, y luego cuando le manifestamos que no había problema porque éramos "Abogados Universitarios" recibimos como nueva respuesta de un supuesto encargado que, de igual modo, no podíamos pasar porque ahora el ingreso era sólo para gente entre 18 y 40 años.

publicación-FB.jpg

El hijo no tenía problema para ingresar al establecimiento, en cambio a Adrián le seguían dando excusas para evitarle el paso al bar y se retiraron del lugar comunicándoles que realizarán la denuncia correspondiente por “discriminar a un ‘viejito’ como yo”.

