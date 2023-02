duhalde.jpg Eduardo Duhalde.

El próximo 09/03 se conocerán los fundamentos del fallo condenatorio. A partir de allí las partes podrán recurrirlo ante la Cámara de Casación y, eventualmente, ante la Corte Suprema.

Hasta que el máximo tribunal no se expida, la sentencia no quedará en firme y ninguna de las penas entrará en vigor. Si no hay una pronunciamiento antes de la fecha de inscripción de precandidaturas, Cristina Kirchner podrá ser candidata. Hay estimaciones que indican que la Corte podría tomarse algunos años antes de darle resolución al caso.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó el pasado 06/12 a Cristina Kirchner a 6 años de prisión en la causa conocida como “Vialidad”. El tribunal la declaró autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En este expediente se investigó si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

El tribunal además absolvió a la Vice del delito de Asociación ilícita.

Si bien Cristina Kirchner se autodefinió como prohibida para competir, incluso La Cámpora llamó a "romper la proscripción", un sector del peronismo pidió formar una "comisión" que se dedique a convencerla de que revea su decisión de no postularse. Esa iniciativa entra en colisión directa con la postura que adoptó la Vice ya que apela a su voluntad, algo que estaría condicionado en caso de una proscripción.

De hecho, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, remarcó "la contradicción". “Ahí entramos en una contradicción, porque si decimos que está proscripta, entonces ¿qué es lo que pasa para que deje de estar proscripta y sea candidata? Hay que tener mucho cuidado porque, si no, uno entra en una contradicción”, dijo.

“Creo que lo lógico y razonable, antes de ir a decirle a Cristina Kirchner qué tiene que hacer o qué queremos que haga, es ir a escucharla , que nos diga qué es lo que ve, cómo ve la situación y cuál es su rol dentro del espacio político”, sostuvo el ministro albertista.

