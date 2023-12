Dolor por la muerte de los andinistas: Confirmaron el hallazgo

image.png

Actualmente el GOPE de Carabineros está desarrollando la labor de extracción de los cuerpos de los andinistas, a quienes se les perdió el rastro el pasado 28 de noviembre tras iniciar su ascenso a la cima del cerro Marmolejo, limite internacional entre Chile y Argentina.

Al parecer, uno de los pilotos de la empresa Rotortec, Francisco Fluxá, que acompañaba a la Fuerza Aérea chilena se adjudicó haber divisado a los andinistas. “Ninguno hizo señales al helicóptero”, aseguró y también precisó que tal zona tiene una temperatura que ronda los 15 grados bajo cero.

Tres andinistas argentinos están desaparecidos desde el 29 de noviembre cuando intentaban subir la cima del cerro Marmolejo, ubicado en la Cordillera de los Andes, del lado chileno. Se trata del intendente de la localidad pampeana de General San Martín, Raúl Espir, el escribano Sergio Berardo y el guía de montañas mendocino Ignacio Javier Lucero, quien sobrevivió a un ACV y escaló el Himalaya. Este lunes la Fuerza Aérea chilena que sobrevoló la zona de búsqueda habría divisado tres cuerpos y Carabineros confirmó su muerte.

image.png

Aviadores militares del Grupo de Aviación N° 9 de la Fuerza Aérea chilena sobrevolaron en helicóptero MH-60M Black Hawk, el Cerro Marmolejo, en el marco de las labores de búsqueda de los tres andinistas argentinos extraviados y divisaron tres cuerpos. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Desastre (SENAPRED) confirmaron ahora están ejecutando labores de descenso para saber si los cuerpos corresponden a los tres andinistas argentinos desaparecidos hace 5 días.

Tal como contó U24, el miércoles pasado el guía de montañas Lucero efectuó el último contacto por GPS a 4.000 metros de altura en el medio de su expedición a la cumbre del cerro Marmolejo, un entero volcán de 6100 metros y cuya cima divide las jurisdicciones de Argentina y Chile.

image.png

"En principio sabemos que la expedición incluía dos montañistas chilenos, que descendieron antes, no hicieron el ascenso a la cumbre y llegaron el miércoles, y, transcurrido un tiempo desde que los expedicionarios argentinos no regresaron, se radicó la denuncia por extravío de personas e intervino la fiscalía de departamental y comenzaron las tareas de búsqueda", dijo por su parte a Télam el cónsul argentino adjunto en Santiago de Chile, Octavio La Croce.

En ese sentido, la vicepresidenta electa Victoria Villarruel a través de X pidió al presidente de Chile, Gabriel Boric y a su ministra de Defensa, Maya Fernández, que colaboren en la búsqueda de los tres andinistas argentinos que se perdieron cuando intentaban ascender desde el lado trasandino, tal como contó U24.

image.png

Uno de los andinistas, Ignacio Lucero, de 49 años, es un instructor profesional que llevo a cabo más de 60 expediciones al cerro Aconcagua y más de 20 cumbres a alturas superiores a los 4.500 metros.

Lucero escaló montañas de India, Tanzania, España y Nepal, este último país donde sufrió un infarto a más de 4.000 metros de altura en la cordillera del Himalaya. Allí pasó 20 días internado y tuvo una rehabilitación larga para poder recuperarse.

image.png

También sufrió un accidente cerebrovascular, y estuvo años para recuperar su movilidad y habla, lo que le causó una depresión, pero esto fue lo que lo empujó a escalar luego la cumbre a 8034m en Gasherbrum que se encuentra en los Himalayas.

Rescató a un perro mestizo al que llamó "Oro", quien lo acompañó en expediciones de montañas y lo ayudo con su salud mental hasta fallecer de viejo en el 2011. Como su biografía es impactante, ello suscitó interés en los medios de comunicación y hasta dio charlas TED y fue a la mesa de Mirtha Legrand.

Andinismo: Ignacio Lucero at TEDxUNCuyo

Embed

"Mi corazón no podía. la hipoxia no me dejaba. Mi corazón estaba partido. La experiencia me estaba partiendo. Yo me estaba muriendo y lo sabía. Dije, quiero vivir. Me tengo que reconfigurar, si puedo morir ya y listo el juego. Mi juego era ir hacia arriba, hacia las montañas, hacia donde está la comida de los Dioses. Ese era mi juego. Y pero ya no era más, entonces dije 'tengo que sobrevivir, la vida está para abajo'", relató Lucero en su charla TED sobre su extrema experiencia en el Himalaya que casi le costó la vida.

Ahora bien, la unidad de búsqueda y rescate que está cargo en estos momentos, es el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile, con especialistas de altamontaña, quienes subieron al segundo campamento y realizaron un patrullaje aéreo con helicópteros, según lo anunció Carlos Díaz del Departamento de Comunicaciones de Carabineros que dialogó con La Nación.

“Lo que me dicen es que este cerro tiene condiciones de accesibilidad muy difíciles, particularmente en esta época del año, porque hay glaciares, son picos nevados, recordemos que son más de 6.000 metros de altura, suelen producirse avalanchas de nieve y además las condiciones de visibilidad no son buenas, ya que está muy cubierto de nubes para esas alturas y los vientos son muy fuertes con ráfagas de más 100 kilómetros por hora”, explicó el cónsul argentino adjunto en Santiago de Chile, Octavio La Croce.

image.png

“Ya hubo un helicóptero sobrevolando el sábado, que fue el que pudo divisar este campamento base, que estaba a algo más de 4.000 metros de altura, llegando incluso a descender, a aterrizar, y constatar los elementos que pertenecían a los tres montañistas”, añadió.

Más contenido Urgente24

Chau a las tarjetas de crédito y débito convencionales: Cómo serán en 2024

Mar del Plata: La drástica medida de cara al próximo verano

Festival de empleados públicos al Estado, ahora en Desarrollo Social

La miniserie de Netflix que tiene 4 capítulos y es furor

La paradisíaca playa de Argentina con arena blanca y aguas claras