DNU: Afuera la VTV, patente personal y nueva documentación

La iniciativa fue propuesta por la diputada nacional del PRO, Patricia Vázquez, quien elaboró un proyecto para la creación de un Registro Único Nacional Digital (URUNDA) con el objetivo de dar transparencia y seguridad jurídica “eliminando definitivamente la estructura de intermediación enquistada en nuestro país que solo beneficia a unos pocos en perjuicio de todos”, detalló.

image.png El DNU de Javier Milei deja sin obligatoriedad a la VTV.

¿Qué documentos exige el DNU?

Otro de los cambios que establece el DNU tiene que ver con la documentación obligatoria para circular en auto. El artículo 361, reemplaza al artículo 22 de la Ley N.º 6582/58, y establece que cuando el DNU se haga efectivo, los documentos obligatorios para circular que podrán pedir las autoridades provinciales y municipales, son:

La cédula del vehículo, que puede ser digital

La licencia de conducir

El comprobante de pago de patente

Además, al artículo aclara que es si bien es obligatorio presentar los documentos ante la autoridad, esta no puede retenerlos, a menos que tenga una orden judicial, o una denuncia de robo.

Con esta modificación, la Verificación Técnica Vehicular (VTV), trámite que hasta la implementación del DNU se tiene que hacer a partir del cuarto año de patentamiento, y el comprobante de póliza de seguro, ya no son obligatorios para circular en auto. Vale aclarar, que sí es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil (contra terceros), ante cualquier accidente, pero las autoridades no podrán sacar el vehículo si el conductor no la tiene en el momento del control.

Otro cambio que implementa el DNU es la eliminación de la obligatoriedad del certificado "libre deuda" para inscribir o transferir un vehículo. La nueva norma indica que “La existencia de deudas en situación regular por multas o patentes tampoco podrá impedir la inscripción o transmisión de automotores en el Registro”.

Más contenidos de Urgente24

Derogación de la Ley de Alquileres: Cuál queda vigente y los cambios

DNU: ¿Qué cambió Milei en las licencias por embarazo?

Claudio Tapia tenía razón: Las SAD vienen marchando

Cacerolazos por DNU: Lo que Javier Milei no esperaba de CABA

La Encefalomielitis Equina no se transmite entre los humanos