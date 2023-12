El DNU de Milei que también sumó rechazos en Santa Fe

Para concluir aseguró: "Desde nuestro bloque queremos decir que, frente al silencio cómplice de algunos, nuestro bloque defenderá la democracia, la división de poderes y la República. Argentina no necesita un Fujimori".

Impacto en Rosario

Por otro lado, desde el Movimiento Sindical Rosarino (MSR) manifestaron el mismo rechazo.

A raíz de lo apuntado desde la organización gremial en un comunicado, "El decretazo de Milei destruyó el estado de derecho, aniquilando los del Pueblo Argentino" y continuó: "Seamos claros, acá no se está reformando nada. Se está llevando adelante un brutal ajuste contra los trabajadores y las trabajadoras, contra la clase media, los sectores populares, las pymes, la industria nacional, jubilados y jubiladas, infancias, etc.".

"Milei no puede hacer lo que quiere. Fue electo presidente. No emperador. Si el slogan de campaña era dentro de la ley todo fuera de la ley nada, nosotros exigimos que haya leyes, debates legislativos, participación popular y garantías en las libertades individuales de quienes se expresen, no protocolos represivos", declararon los representantes de la entidad.

A través de lo sancionado por el líder de LLA, desde MSR lanzaron un pedido: "Llamamos a todas las instituciones de la democracia a rechazar este decreto, a exigir el respeto del Estado de derecho, a demandar el cumplimiento estricto de la constitución, a pedir el debate parlamentario y a exhortar el respeto por los derechos de peticionar ante las autoridades, la libertad de expresión y la asociación con fines útiles que son la fuente de la protesta social para que nuestras autoridades gobiernen para el pueblo y no en contra".

"No es casual que un 20 de diciembre, en las calles se volvieran a escuchar cacerolas. El pueblo tiene memoria y no le firma cheques en blanco a gobernantes que los traicionan. Gobernar por decreto no democrático. Es propio de las tiranías donde no hay libertad ni derechos para la ciudadanía. Nos declaramos en estado de alerta y movilización", cerraron.

Es cierto que, a pocos minutos que Milei finalice la cadena nacional, se comenzaron a escuchar en distintas zonas de Rosario, al igual que en todo el país, el ruido de las cacerolas. Un retroceso al 2001.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRosarioNuestro%2Fstatus%2F1737638754121351230&partner=&hide_thread=false Tras los anuncios económicos de Milei, comenzaron a registrarse cacerolazos en Rosario. pic.twitter.com/0lZRTqtlRS — Rosario Nuestro (@RosarioNuestro) December 21, 2023

Economía

Por último, hace instantes, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, dialogó con medios locales para brindar detalles del impacto económico santafesino tras los anuncios de Milei.

Olivares recordó que, a fin de año, finalizaba el beneficio de estabilidad tributaria para pymes y el de reducción de alícuotas para las empresas que no son del territorio.

"El compromiso de esta gestión es no incrementar la carga tributaria para las actividades productivas", afirmó y explicó que, con la nueva ley "la carga tributaria está vinculada más que nada con las actividades financieras y los servicios de comunicaciones", y no con las pymes.

Sobre el DNU, estableció que este mismo jueves el equipo económico de Santa Fe se reunirá con el gobernador, Maximiliano Pullaro, para analizar las medidas.

No obstante, el titular de la cartera de Economía retomó conceptos vertidos recientemente por Pullaro: "En cuanto a aquellas medidas que puedan afectar a la provincia, se harán los planteos necesarios. El gobernador ya dejó claro que siempre va a defender los intereses de Santa Fe".

