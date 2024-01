"No sabemos quién le paga el sueldo a Federico Sturzenegger", remató.

Luego, desde la Izquierda, Myriam Bregman también apuntó contra Sturzenegger: "¿Qué es Sturzenegger, que no es funcionario público? ¿Otro fantasma como Conan?".

La diputada dijo que a Sturzenegger se le "garantiza la impunidad porque no hay a quién reclamarle", ya que "no es funcionario público".

"Este proyecto pretende llamarse ley ómnibus pero como se dice por ahí más que un ómnibus parece un tren fantasma. Señor Presidente todos estos atropellos contra el pueblo se tienen que discutir. Ustedes no pueden pensar que pueden pasar esto sin más y que no vamos a discutir", apuntó Bregman.

En ese marco, la diputada nacional continuó: "¿Cómo va a ser la discusión, una de las más graves, de las facultades delegadas? Pretenden convertir a Javier Milei y a su séquito de funcionarios y de no funcionarios como a Sturzenegger que se le garantiza la impunidad porque no hay a quién reclamarle, no es funcionario público. ¿Qué es? ¿Otro fantasma como Conan?".

