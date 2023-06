https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCtkXw1-gLgW%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMU9CUJqYHtNGZB90IitAsJHGPegIsRKXwMrwdBtpgqkEXwzZBYnzcg0iKiFaMTZC0hVuhFDTDO9hPeYOoS9tcKgP4BHnzq2zZBQh9hTWa0gbZA11u4CmQ54O0X8ZBPT0lP7wfIJVRvgZBghDeLlQDKqeehlvc8KgZDZD View this post on Instagram A post shared by Urgente24 (@urgente24)

Domingo de elecciones

“La próxima marcha tiene que ser el domingo en las urnas, esa tiene que ser la verdadera marcha por Cecilia. Ese tiene que ser el verdadero reclamo por Cecilia, el que demuestre que ustedes realmente quieren un cambio en esta provincia. Es lo único que les pido, no me importa a quién voten, eso ya es una decisión de cada uno en el cuarto oscuro, pero voten”, pidió la mujer.

Luego agregó

Si alguien cree en mí, cámbienlo el domingo con su voto. Yo no soy partidaria de ningún partido político, para mí son todos iguales, pero si creen en mí que la impunidad no gane. El domingo voy a saber si realmente están conmigo, si me apoyan y si verdaderamente no estoy sola. Es lo único que les pido, si no yo no sigo con esto porque estoy arriesgando la vida de mi otra hija. Todavía tengo una hija a la cual tengo que cuidar para que no termine como Cecilia Si alguien cree en mí, cámbienlo el domingo con su voto. Yo no soy partidaria de ningún partido político, para mí son todos iguales, pero si creen en mí que la impunidad no gane. El domingo voy a saber si realmente están conmigo, si me apoyan y si verdaderamente no estoy sola. Es lo único que les pido, si no yo no sigo con esto porque estoy arriesgando la vida de mi otra hija. Todavía tengo una hija a la cual tengo que cuidar para que no termine como Cecilia

En tanto, los abogados de la familia de Cecilia, pidieron también la intervención de la causa judicial y que el ministerio de Justicia de la Nación otorgue los recursos necesarios a los investigadores de manera urgente. Según allegados a la causa, aún no hay equipo de antropología trabajando en el caso.

Via Twitter se multiplicaron los pedidos como los que referimos

