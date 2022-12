Cristian Ritondo salió al cruce de Axel Kicillof: "Cínico"

https://twitter.com/Kicillofok/status/1603803540794875904 En 3 años, equiparamos los sueldos de la Policía con los sueldos de las fuerzas federales. Reemplazamos todo el parque automotor, invertimos en equipamiento y tecnología, reforzamos programas y creamos un área especial de entrenamiento. pic.twitter.com/40WPWinEYx — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 16, 2022

https://twitter.com/Kicillofok/status/1603803560357117969 Junto a @SergioBerniArg tomamos juramento de fidelidad a la bandera a 1.394 oficiales de la Escuela Juan Vucetich que se sumarán al Operativo de Sol a Sol 2023 y celebramos los 201 años de la creación de nuestra policía. pic.twitter.com/JAboETbmAh — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 16, 2022

Casi inmediatamente, Ritondo -ex ministro de Seguridad durante el gobierno de María Eugenia Vidal- le salió al cruce. "No sea cínico, gobernador. En 2015 recibimos una policía mal armada, sin chalecos ni patrulleros. Hoy no pueden hacer su trabajo por miedo a las represalias del Gobierno provincial. Conmigo, los que tenían miedo eran los delincuentes", le espetó.