Crimen de Elías Garay: Detienen a otro sospechoso

Elías Garay y Gonzalo Cabrera fueron baleados el domingo por la tarde, en el predio ocupado Cuesta de Ternero, entre El Bolsón y San Carlos de Bariloche, Río Negro. Garay murió, mientras que Cabrera se recupera de las lesiones en el hospital de El Bolsón.

Según relató el lonko de la comunidad Pillán Mahuiza (Chubut), Mauro Millán, el domingo 21/11 por la tarde, un dron de la policía sobrevoló la ocupación en Cuesta del Ternero, y 10 minutos después, Garay y Cabrera detectaron que 2 hombres circulaban por el bosque, a unos pocos metros de la ruta 6. Les preguntaron qué hacían en el lugar y les respondieron que estaban cazando.

"¿Qué podés cazar ahí? Y mucho menos en esta época. Les dijeron que se fueran y, al comprobar que los peñi no tenían armas, quisieron hacerse los malos, los apuntaron y les dispararon. El objetivo de estas personas era claramente el asesinato", dijo Millán.

Luego él agregó que al escuchar los disparos, el resto de la gente corrió al lugar y mientras escapaban, los 2 agresores efectuaron más disparos.

En tanto, tal como informó Urgente24, Mary Garay, la hermana de Elías Garay, el joven asesinado de un disparo en Cuesta del Ternero, se manifestó en las redes sociales y acusó a la comunidad Quemquemtrew de "usar a los más necesitados, está gente negoció con el cuerpo de mi hermano para su conveniencia".

Además remarcó que desde el entorno familiar del joven fallecido van a pedir justicia a su manera ya que "no sabemos si lo mató la comunidad esa para que él no contará cómo viven, cómo usan para obtener ganancias, nunca he escuchado que maten a un jefe de ellos, siempre pagan con su vida los que entran a compartir su lucha porque ven cómo un niño pasa hambre ahí adentro y por fuera sus referentes mapuches se mueven en vehículos", sentenció.

Por su parte, ayer Facundo Jones Huala -que se encuentra preso en Chile y cumple una pena de 9 años- llamó a la acción, "ante la caída de otro Peñi que quería su Pueblo Libre".