Facundo Jones Huala reclama acción a los mapuches

(Se refiere al fiscal Martín Lozada, Jefe de la 3ra. Circunscripción.)

Andrea Reile dijo que, a partir de los incidentes, en todo momento se intentó "arribar a soluciones pacíficas pese a todo lo que pasó. Todo el tiempo, estuvimos negociando que se respeten los derechos de la comunidad y su territorio".

Ella aseguró que si bien la Fiscalía aceptó retirar el COER, no se cumplió con lo acordado.

Sigue la misma cantidad de policías en el lugar y tuvimos que pedir una autorización para que la mamá (de Garay) ingrese al lugar a buscar el DNI de su hijo. Es una locura absoluta. Sigue la misma cantidad de policías en el lugar y tuvimos que pedir una autorización para que la mamá (de Garay) ingrese al lugar a buscar el DNI de su hijo. Es una locura absoluta.

También recordó la abogada que cuando se inició la causa por usurpación en Cuesta del Ternero, la Fiscalía "mandó un allanamiento y tardó menos de 2 horas en tomar medidas cautelares. Ahora, no hay 1 sola medida que proteja a la comunidad. Es difícil trabajar con una justicia así".

El martes 23/11 por la mañana, contó la abogada, "pretendían llevar adelante una nueva audiencia judicial para determinar nuevas medidas cautelares contra la Lof. Me tuve que presentar y pedirles que la suspendan, que hablábamos de una persona fallecida. Decían que era otro legajo. Es difícil mantener la calma".

Según Reile, la comunidad Quemquemtreu siempre estuvo dispuesta al diálogo y "no es una comunidad violenta. No hay un solo policía lastimado. Nosotros tenemos el muerto y un compañero herido".

comunidad_mapuche-1.jpg Una mujer de la comunidad mapuche frente a un cordón policial ayer por la tarde en Cuesta del Ternero. Foto: Télam/ Alejandra Bartoliche

Los gauchos

Reile se refirió también al enfrentamiento entre manifestantes mapuches y gauchos que participaban de un Festejo por la Tradición, el domingo 21/11 en el centro de El Bolsón.

Después del dolor que provocó la muerte del compañero, hubo una manifestación que, es un Derecho Constitucional y, personas alcoholizadas con armas blancas salieron a agredir. ¿Fue liberada la zona? Están registradas las imágenes pero no secuestraron las cámaras. ¿Y la formulación de cargos a esas personas alcoholizadas y drogadas persiguiendo a otras? Después del dolor que provocó la muerte del compañero, hubo una manifestación que, es un Derecho Constitucional y, personas alcoholizadas con armas blancas salieron a agredir. ¿Fue liberada la zona? Están registradas las imágenes pero no secuestraron las cámaras. ¿Y la formulación de cargos a esas personas alcoholizadas y drogadas persiguiendo a otras?

Luego de los incidentes, Reile dijo que consultó al fiscal si se había secuestrado el drone de la policía a raíz de la denuncia de los integrantes de la comunidad de que habría sobrevolado la zona 10 minutos antes de los incidentes del domingo: "Me respondió que no podía aportar esa información. Es difícil trabajar así porque no hay igualdad de condiciones. Lo que pedimos es que dejen al pueblo mapuche proteger al pueblo mapuche".

Respecto a las hipótesis que maneja sobre los hechos, ella consideró:

A Elías lo mató la policía o permitió que ingresara gente a matarlos. No queremos más muertes. Han tildado a la comunidad de violentos. Hay muchos hechos y se atribuyen a las comunidades pero no investigan. Cualquier cosa mala que pasa en El Bolsón son los mapuches. Pero cuando matan a un mapuche, nadie toma una sola medida de protección. A Elías lo mató la policía o permitió que ingresara gente a matarlos. No queremos más muertes. Han tildado a la comunidad de violentos. Hay muchos hechos y se atribuyen a las comunidades pero no investigan. Cualquier cosa mala que pasa en El Bolsón son los mapuches. Pero cuando matan a un mapuche, nadie toma una sola medida de protección.

Sobreseimiento

En tanto, el Tribunal de Impugnación de la provincia de Río Negro, con la integración de Miguel Cardella, Marcelo Álvarez y Guillermo Bustamante, hizo lugar a los planteos defensivos y dispuso el sobreseimiento de integrantes de la comunidad mapuche Buenuleo por la atipicidad del delito de usurpación que les reprochaban.

Además, invitaron a las partes a avanzar sobre el camino del diálogo “asumiendo el paradigma de la multiculturalidad”, para avanzar en acuerdos que reduzcan “la brecha de implementación entre la legislación y la realidad”.

En el caso judicial en cuestión, Ramiro Buenuleo, Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman, Nahuel Maliqueo, Mauro Millán, Nicolás Quijada y Claudio Raile estaban imputados por usurpar un predio sobre el que reclaman derechos ancestrales, pero que también es reclamado por Emilio Friedrich, quien había adquirido una parte de los terrenos en disputa, por medio de una cesión de un boleto de compraventa que le hiciera Claudio Thieck.

comunidad buenuleo.webp Ramiro Buenuleo, Rosa Buenuleo, Lucas Dinamarca, Sandra Ferman, Nahuel Maliqueo, Mauro Millán, Nicolás Quijada y Claudio Raile, comunidad mapuche sobreseída por la Justicia rionegrina.

Todos los nombrados habían sido formalizados de la investigación penal en su contra y luego la decisión fue confirmada cuando en distintas instancias los planteos defensivos fueron rechazados.

Ahora, el Tribunal de Impugnación los sobreseyó.

Vale aclarar que la decisión no está firme y seguramente será apelada por la parte querellante, patrocinada por Jorge Pschunder.

Pero es de destacar que el fiscal Tomás Soto acompañó el pedido de sobreseimiento al considerar atípico el hecho que inicialmente investigaba.

Los miembros de la comunidad Buenuleo, son patrocinados por Fernando Kosovsky, Ezequiel Palavecino y Matías Schraer.

Los jueces apuntaron en su fallo:

“Los conflictos son inevitables en una sociedad democrática. En este sentido, tienen una arista positiva, pues las partes defienden lo que creen justo para sí. En muchas ocasiones, el proceso judicial penal es una instancia del conflicto, pero que no puede abarcarlo en toda su dimensión. Resulta preciso, en esos casos, contar con otro tipo de abordaje jurídico para la correcta solución del litigio. Lo contrario, sería caer en la contradicción de, por un lado, reconocer derechos y, por otro lado, perseguir a quienes los ejercen. De esta manera, queda expuesta la anomia de nuestra legislación. Este Tribunal desde que tuvo conocimiento de este conflicto procuró e invitó a las partes a que pudieran alcanzar, de mínima, un diálogo que les permitiera darse la oportunidad de una negociación y darle una solución al conflicto”.

“Teniendo en consideración la concepción de territorio o propiedad ancestral que expresan los imputados como sujetos pertenecientes a un pueblo indígena, según se han autoidentificado; reconocido como tal por la autoridad estatal e incluso, reconocido el vínculo entre ese pueblo o comunidad y las porciones de tierra a las que refiere el conflicto que analiza este caso, no existe posibilidad alguna que la acción enrostrada pudiera satisfacer los extremos de la imputación delictiva. No concurren al caso elementos objetivos ni subjetivos que permitan considerar contraria a derecho la acción de ocupación de las tierras individualizadas en el hecho materia de acusación. Ello así por cuanto las mismas son reconocidas como propias por los imputados y por el Estado argentino; porque entre esas tierras y los integrantes de la comunidad mapuche Lof Che Buenuleo existe un vínculo indisoluble de raíz ancestral”.

Los jueces Cardella, Álvarez y Bustamente:

Le decimos al señor Emilio Friedich, que su derecho de propiedad no corre ningún riesgo. Esta sede penal no es el lugar de discutir el tratamiento que el Estado le dará a su bien inmueble cuando armonice su derecho con el derecho de la Comunidad que terminamos de presentar. Le decimos al señor Emilio Friedich, que su derecho de propiedad no corre ningún riesgo. Esta sede penal no es el lugar de discutir el tratamiento que el Estado le dará a su bien inmueble cuando armonice su derecho con el derecho de la Comunidad que terminamos de presentar.

A modo de conclusión los jueces expresaron “no estamos decidiendo de quien es la propiedad de la tierra. Decidimos que una conducta humana en el contexto de los hechos y el derecho aplicable, para este caso, no consuma una acción típica penal de nuestro ordenamiento. Como dijimos, todo conflicto tiene aspectos positivos y el Fiscal Jefe entre sus argumentos dejó una alternativa que puede ser explorada. Entonces, este puede ser el momento en que las partes (la Comunidad y Emilio Friedrich y especialmente de los abogados que los asisten) acepten el desafío de acordar, negociar, conceder, restablecer a través del diálogo el uso y posesión de esa tierra, asumiendo el paradigma de la multiculturalidad según la Constitución Nacional de 1994 y la legislación apuntada. Con este tipo de acuerdos, por la actividad de sus protagonistas, pueden reducir la brecha de implementación entre la legislación y la realidad”.