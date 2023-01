Clima: Alerta amarilla y altas temperaturas para la semana

Las temperaturas promedio para el NOA irán de los 20°C como mínima a los 38°C como máxima.

Clima en Argentina: Cómo estará en el NEA

La semana climatológica para Formosa, Chaco y Corrientes indica que estas provincias se mantendrán con nubosidad el resto de los días sin precipitaciones, mientras que en Misiones en algunas localidades persisten las lluvias, tales como Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen y Eldorado. Para el resto de la provincia el clima se mantendrá parcialmente nublado hasta el día jueves por la noche donde se espera una tormenta aislada.

Durante la semana al litoral le esperan buenos días, a lo sumo un poco más de nubosidad de lo que acostumbran pero con días ideales para planificar al aire libre sin probabilidades de lluvias.

La temperatura para hoy será de mínima 19° y la máxima 39° C.

Clima en Argentina: Cómo estará en el centro

La región central del país tendrá un clima con cielo mayormente nublado en la mayoría de las provincias que la conforman, durante la jornada de hoy y como bien viene presentando estos días. En AMBA y Córdoba las lluvias no se harán presentes este lunes pero se avecinan tormentas aisladas para el martes en la noche, miércoles, viernes y sábado.

Santa Fe y Entre Ríos tampoco contarán con lluvias esta semana a excepción del sábado que tendrán lluvias aisladas para la noche, para la semana tendrán días de cielo parcialmente nublado.

La Pampa por mientras, se mantendrá durante la mañana parcialmente nublado en toda la provincia pero le da la bienvenida a las tormentas a partir de esta tarde hasta el día miércoles. Para el resto de la semana irá variando entre lluvias aisladas y cielo mayormente nublado. Esta provincia es parte de las seis que cuentan con alerta amarilla para hoy.

Las temperaturas para hoy serán de mínima 20°C que ascenderá a una máxima de 37° C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

Las provincias cuyanas de Mendoza, San Juan y San Luis contarán con tormentas fuertes esta semana empezando por la fecha de hoy. Las lluvias se harán presentes a la tarde-noche y se prolongarán hasta el día jueves, manteniendo vigente la alerta amarilla hasta entonces.

lluvia intensa y clima inestable.jpg

Por mientras cuyo se mantiene con temperaturas que van desde los 19° de mínima hasta los 35° C de máxima.

Clima en Argentina: Cómo estará el sur del país

En la Patagonia el clima al igual que en cuyo se mantendrá más que húmedo en la mayoría de las provincias del sector y también cuenta con alerta amarilla, es por ello que, Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantienen con chaparrones durante esta jornada y luego durante la semana irá variando pero siempre manteniendo el cielo mayormente nublado.

Por otro lado las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén tendrán una semana mayormente lluviosa hoy lunes hasta el día sábado donde el cielo se despejará para la tarde y para el domingo se mantendrá parcialmente nublado. En el caso de Río Negro, para la jornada de hoy tendrá cielo mayormente nublado hasta mañana martes.

lluvia clima hoy sur.jpg

La temperatura oscilará entre una mínima de 9° con una máxima de 13° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 24° y la mínima de 11° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 19° que ascenderá hasta los 35° C.

