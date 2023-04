Un controversial fallo de la Sala I de la Cámara de Garantías de Morón dejó abierta la puerta a que miles de presos puedan pedir una domiciliaria, tras el otorgamiento de la misma a un detenido por un brutal intento de homicidio –desfiguró a un joven que dialogaba con su ex mediante una copa rota– pese a que la sentencia no estaba firme y al imputado no se le colocó una tobillera electrónica por no haber disponibilidad.