Canal 10: Osvaldo Jaldo, Sergio Pagani y Carlos Cisneros

jaldo-sergio-mansilla-elia-fernandez.webp El gobernador Osvaldo Jaldo, entre su presidente subrogante de la Legislatura tucumana, Sergio Mansilla, y la diputada Elia Fernández de Mansilla: ¿Qué hay de nuevo, chicos?

Osvaldo Jaldo preocupado

El gobernador de Tucumán fue preguntado por el impacto de la posible pérdida del incentivo docente y de las compensaciones en el transporte: "Como Gobernador tengo preocupación, pero me estoy ocupando, conversando con el Gobierno Nacional permanentemente, viendo cómo y de qué manera y bajo qué concepto Tucumán no pierde el incentivo docente ni la compensación del transporte. En eso no voy a claudicar".

¿Qué significa esto? Porque en términos políticos, él ya envió una señal cuando rompió con Unión por la Patria para acordar con la Administración Javier Milei.

Luego, cuando fracasó el proyecto de Ley Ómnibus, alternativo que Jaldo nunca contempló aunque era obvia, no logra un tratamiento privilegiado, en parte porque Guillermo Francos, el ministro del Interior de la Nación y su interlocutor, es casi una decoración aún cuando Javier Milei diga que está "firme como rulo de estatua" (¿?).

Es evidente que Jaldo no puede tener un frente abierto con la Universidad Nacional de Tucumán ni con Canal 10, influyente en la opinión pública tucumana.

Pax Tucumana

Fuera de Unión por la Patria, Jaldo tiene que organizar su propia coalición tucumana.

En ese contexto, el diálogo con el Rectorado de la UNT, algo que significa ir en contra de todo lo que había realizado hasta ahora el peronismo tucumano contra

el presidente de Canal 10, Leandro Raúl Díaz (embargado en una causa por supuesta administración fraudulenta y mal desempeño de deberes públicos contra la UNT), y

(embargado en una causa por supuesta administración fraudulenta y mal desempeño de deberes públicos contra la UNT), y el director Rodolfo Tercero Burgos (a juicio por supuesto abuso sexual de su hija menor de edad).

El canal fue allanado en diciembre 2023 por Gendarmería Nacional y la AFIP, luego de denuncias por comisiones millonarias y actas de directorio irregulares (causa “SOMADOSSI LUCAS Y OTRO S/ EVASION FISCAL Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA”). Las denuncias fueron de Ingrid Lausberg, representante del Ejecutivo provincial en SAPEM, que controla Canal 10.

Ingrid Lausberg fue designada a instancias de Jaldo.

Ingrid-Lausberg.webp Ingrid Lausberg, ¿Qué será de tí lejos de casa?

Osvaldo Jaldo 2024:

"Seguimos fortaleciendo la relación con una institución clave para el desarrollo de nuestra provincia: la UNT. En la oportunidad, destacamos la importancia de continuar expandiendo la presencia de la Universidad hacia el interior de Tucumán".

"Además, discutimos la necesidad de impulsar convenios que promuevan la investigación, la innovación y el desarrollo en sectores esenciales de nuestra economía."

"La Universidad Nacional de Tucumán es un orgullo para nuestra provincia y para todo el país. Su prestigio y excelencia son un activo invaluable que debemos aprovechar al máximo en beneficio de todos."

carlos-cisneros.webp Carlos Cisneros, diputado nacional y sindicalista de La Bancaria, con ambición política en Tucumán.

Cisneros 2023

Carlos Cisneros denunció en marzo:

La Universidad es opositora al Estado Provincial. Canal 10 hace oposición al Gobierno Provincial, y es tan democrático el Gobierno Provincial, que no hay reacción, porque Canal 10 se maneja prácticamente el 70% con fondos que pone el Estado provincial. Esa sarasa que dicen que ‘nosotros tenemos publicidad privada’, miren los programas y se van a dar cuenta que el Estado provincial y los municipios mantienen Canal 10. La Universidad es opositora al Estado Provincial. Canal 10 hace oposición al Gobierno Provincial, y es tan democrático el Gobierno Provincial, que no hay reacción, porque Canal 10 se maneja prácticamente el 70% con fondos que pone el Estado provincial. Esa sarasa que dicen que ‘nosotros tenemos publicidad privada’, miren los programas y se van a dar cuenta que el Estado provincial y los municipios mantienen Canal 10.

Cisneros 2024

“Quiero hacer una aclaración muy importante: Eso de que Canal 10 vive de la publicidad privada es medio verso. Vive de los aportes del Estado, el Gobierno, los Ente descentralizados, los municipios, las comunas, los legisladores. De eso vive Canal 10. Yo no quiero un canal de genuflexo que diga que sí a todo lo que haga el gobierno provincial o los distintos organismos, pero si un canal que no tenga tantos operadores políticos que se saquen y pongan la camiseta de acuerdo a la conveniencia personal. Eso lo veo mal”.

“Es un canal que no tiene opinión, donde van los amigos y que no hay repregunta y que terminan siendo militantes. Cometieron una tal barbaridad en Canal 10, como decir que (German) Alfaro fue el intendente que más obras había hecho en San Miguel de Tucumán. Cuando termine la auditoría que está haciendo la UBA (Universidad de Buenos Aires) y una consultora privada, se van a llevar muchas sorpresas de las cochinadas que hizo en el municipio la gestión de Alfaro”.

“Canal 10 fue un instrumento para disfrazar, para generar un relato mentiroso, cuando quieren mostrar una gestión que no era la correcta. Esta es una opinión personal de lo que veo en canal 10”.

