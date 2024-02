Ay Osvaldo Jaldo... demasiado por nada (se cayó la Ley Ómnibus)

Finalmente, en horario vespertino del martes 06/02, no hay Ley Ómnibus. El texto aprobado en general no pasó la votación en particular, y regresó a las Comisiones. Quedó anulado el triunfo en general. 'Volver a empezar', porque se hizo mal la moción que votaron los legisladores.

Jaldo no se encuentra entre los ganadores sino que él es un paria en el club donde antes jugaba de titular.

Tres Tristes Tigres

Agustín Fernández,

Elia Fernández de Mansilla y

Gladys Medina.

Los 3 diputados nacionales responden a Jaldo, o sea que no tienen muchas 'luces', y decidieron acompañarlo en su 'éxodo' (para no llamarlo 'traición').

Entonces, dejaron el bloque Unión por la Patria, para sorpresa y enojo de su titular, el santafecino Germán Martínez. Osvaldo Jaldo viajó de San Miguel a Ciudad de Buenos Aires a respaldar al flamante bloque Independencia.

Al diario La Gaceta le explicó los beneficios de su 'pacto negro' con la Administración Javier Milei, en cuanto a que la industria azucarera no perdería sus prebendas -de paso, ¿para cuándo la reconversión de esa actividad subsidiada?- y que hasta había recibido promesas de asistencia.

diputados.jpeg Ya no tiene validez ninguno de los dictámenes, ni la aprobación en general, ni los artículos que se aprobaron en particular.

Todo muy previsible pero también muy decadente: mientras los gobernadores peronistas debatían cómo resistir, Jaldo le sumaba 3 votos al adversario. La CGT le apuntó a Jaldo porque estaba preparando su movilización (muy exitosa) contra la reforma laboral por DNU que había ensayado Milei.

Algo más: el despido del por entonces secretario de Trabajo tucumano, César Torres, líder de los camioneros provinciales, para abrirle la puerta a Luis González y Rufino Gerez, ambos de la Federación de Obreros y Trabajadores de la Industria Azucarera (Fotia).

Artículo 155

Según el Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación: “Un proyecto que, después de sancionado en general, o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna” (Artículo 155 - Consideración de un proyecto vuelto a comisión).

Ya no tiene validez ninguno de los dictámenes, ni la aprobación en general, ni los artículos que se aprobaron en particular.

En definitiva, se perdió todo.

Y existe un 99,9999% de posibilidades de que el proyecto de Ley Ómnibus no vuelva jamás. Ya fue.

La derrota

Pero la realidad es que no hay Ley Ómnibus, y en breve tampoco habrá DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) porque la Administración Javier Milei exhibió una enorme tropeza en su búsqueda de aliados.

Al único que lograron convencer es a Osvaldo Jaldo.

Algo peor: Javier Milei acaba de declararle la guerra a los gobernadores 'dialoguistas', que lo traicionaron, según él. ¿Dónde se ubicará Jaldo? "Perro no come perro", dice el refrán.

Por lo tanto, si hubiera exhibido coraje y persistido en los movimientos defensivos con los otros gobernadores, Jaldo podría estar festejando con sus amigos azucareros y sin costo político alguno.

Sin embargo, hoy día él se encuentra en el bando de los perdedores. Y son facturas que se pagan.

----------

