Bye recetas médicas digitales o por WP: "¡Déjense de joder!"

Carlos Rodríguez, el ex secretario de finanzas, no estuvo para nada de acuerdo con estas decisiones producto del Gobierno de Alberto Fernández. Pero las figuras políticas en contra de la Resolución no se quedan solo ahí, también se sumó al repudio la actual diputada Graciela Ocaña.

Muchos consideran que esto es una forma de “Joderle la vida a la gente”.

Incluso el periodista Martin Liberman, destacable por sus siempre dichos polémicos, salió a oponerse a esta decisión.

Otro periodista que se sumó a las críticas fue Pablo Winokur que tachó a la medida de inútil en una lista de puntos negativos.

Uno de los comentarios en la publicación de Pablo Winokur declaró algo que cada vez parece hacer más eco en redes sociales: "Nada que el gran pueblo argentino salud no haya sabido antes de volver a votarlos. Tenemos lo que merecemos".

Otro método que… ¿Atrasa?

Esta Resolución acabó por completo con la anterior, la otrora Resolución 696/2020, expedida el 31 de marzo de 2020, la cual daba total permiso amparado en la ley de recetas médicas… "En formato de mensaje de texto o mensajes a través de aplicaciones de mensajería vía web, mail o fax”, en el contexto del entonces aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Carla Vizzoti, la actual Ministra de Salud, no parece estar concentrada en dar marcha atrás.

La única manera de recibir una receta digital sería a través de un software oficial del Gobierno. ¿Qué tanto cambiarán las cosas a partir de ahora?

