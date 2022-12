Twitter estuvo por morir en el 2022, ¿el culpable? Elon Musk

image.png

Las cosas no quedaron ahí, porque Elon Musk, el Hombre Marte, tenía muchos planes que estaban a nada de tomar forma. Como por ejemplo, decidir que las cuentas verificadas solo lo serían a través de un pago. Se terminó la verificación gratuita por cantidad de seguidores. La lógica capitalista: Quién quiera algo que se lo gane pagando. ¿Está mal? No, al menos no para mí. Aun así, las celebridades no tardaron en sumarse a la muchedumbre que lo tildaba de Voldemort y ahora de tacaño. Entre ellos lamentablemente destacó Stephen King.