Bono Día del Amigo por $6.000: quiénes lo cobrarán y cuándo

Este plus favorece en primer término al trabajador, ya que no desconocemos la situación económica y todo lo que ha sucedido en estos últimos días en el país, pero a la vez dinamiza la economía local Este plus favorece en primer término al trabajador, ya que no desconocemos la situación económica y todo lo que ha sucedido en estos últimos días en el país, pero a la vez dinamiza la economía local

Por otro lado, dio a entender que no es una medida excepcional a la regla porque "en el mes de mayo efectivizamos el primer bono por el día del trabajador, y en junio para el día del padre" y remarcó que "ya estaba presupuestado este bono del Día del Amigo, el cual ya se otorgó en su oportunidad".

Bono de $6.000 por el Día del Amigo: Qué otra provincia implementará otro bono y para quiénes

El bono de $6.000 por el Día del Amigo no será el único adicional que correrá en los próximos días porque el Gobierno de Santiago del Estero anunció el pago de un bono extraordinario de $20.000 para dos sectores de la población:

Titulares de planes sociales: Lo percibirán del 21 al 23 de julio;

Titulares de tarjetas sociales: Se acreditará el sábado 23.

