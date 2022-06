Live Blog Post

Mario Negri, ausente con aviso: Covid positivo

El diputado de JxC Mario Negri expresó su pesar por no poder participar de la sesión por el proyecto de ley que establece la Boleta Única de Papel, debido a encontrarse aislado por Covid-19.

“He sido uno de los primeros impulsores de este tema, siempre defendí la mayor transparencia en los procesos electorales para fortalecer la democracia. Por eso lamento muchísimo no poder votar la media sanción de este importante proyecto que llega al recinto gracias a un trabajo mancomunado de prácticamente la totalidad de la oposición”, expresó el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR

El diputado cordobés, que permanece en su domicilio desde el lunes cuando fue diagnosticado con Covid 19, explicó que se realizó dos test que arrojaron resultados positivos.

“Los diputados que tenemos diagnóstico positivo de Covid no podemos viajar en avión y mucho menos ingresar al recinto de sesiones”, aclaró Negri, que además manifestó necesario que “la ciudadanía esté al tanto de que desde el 1° de octubre de 2021 no hay sesiones virtuales en la Cámara de Diputados. Esto fue establecido en la resolución de la Presidencia número 0734/21 con el consenso de todas las fuerzas políticas”.

“Por estas razones no podré votar esta ley tan importante para mejorar nuestra democracia. La Boleta Única de Papel es un gran avance por varios motivos”, continuó Negri, y señaló: “El primero es porque el elector tiene asegurado que podrá votar a quien desee y no se encontrará con la desagradable sorpresa de que la boleta de su candidato no está en el cuarto oscuro. Ya no habrá robo de boletas porque habrá una sola papeleta por cada elector en poder de la autoridad de mesa, en la que estará la oferta de candidatos de todos los partidos”.

En este sentido, indicó que, además, “no habrá posibilidades de hacer trampa, no habrá más voto en cadena ni ningún artilugio de los partidos que tienen más aparato”, y añadió, por último, que “se gana también en igualdad porque los partidos chicos y los grandes tienen la misma herramienta y las mismas condiciones”.