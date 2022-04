Axel Kicillof anunció su plan para contener la inflación

Y aprovechó para criticar a su antecesora, María Eugenia Vidal: “Cuando llegamos había 9 inspectores, eso era de un gobierno que no tenía ninguna voluntad de cuidarles el bolsillo a los bonaerenses”.

DSC_0061.jpg Axel Kicillof, en el mercado de Ensenada, defendió la venta directa del productor al consumidor.

Qué dijo Roberto Feletti

A todo esto el secretario de Comercio remarcó:

Otro objetivo del plan, es el de llevar el programa Precios Cuidados a los comercios de cercanía". El secretario de Comercio Interior agregó que "el alimento y la energía definen el nivel de salario en la Argentina. Si hay especulación no hay vida, no hay nada

También el intendente Secco, el primer beneficiado por las obras, defendió la instalación del mercado en su comunidad: “Sabemos que nos están arrancando la cabeza, que los formadores de precios hacen la gran corridita. No venimos de un repollo. Es una apuesta importante, como tantas otras que están haciendo los intendentes”.

