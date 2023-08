Ausentismo: La multa por no ir a votar es casi ridícula

Con dos infracciones previas irregularizadas, $200;

Con tres infracciones previas sin regularizar, $400;

Con cuatro o más infracciones previas sin regularizar, $500.

Si a esas cifras se le calcula la inflación acumulada desde 2013 de 4.335,52%, y se actualizara por ese índice, la sanción mínima debería costar, para los próximos comicios, $2.215,01 y la máxima, $22.150,13.

urna-jpg.webp "Hay que despertar la voluntad por ir a votar", dicen en el oficialismo, preocupados por el eventual ausentismo en las próximas elecciones.

En tanto, no pagar la sanción también tiene sus consecuencias, pero tampoco se perciben en el imaginario popular como una traba suficiente para evitar el ausentismo.

No ir a votar no impide viajar al exterior ni comprar dólares, como circula a voces: según el Código Nacional Electoral, el infractor "no podrá realizar gestiones o trámites durante un (1) año ante los organismos estatales nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales". "Este plazo comenzará a correr a partir del vencimiento de sesenta (60) días establecido en el primer párrafo del artículo 125", aclara el texto, que, en los hechos, no se aplica.

La jueza federal con competencia electoral María Servini firmó una resolución en la que recuerda la obligatoriedad de votar en las PASO y enumera las sanciones que se deben aplicar a las personas infractoras, las mismas que están inscriptas en el Código, que la Justicia misma reconoce que perdieron su función. Quienes no votan aparecen inscriptos en el Registro de Infractores, pero el uso de la información para multar corresponde al Poder Ejecutivo de cada distrito, sea municipal, provincial o nacional.

Gran apatía

07-07-23-boleta-unica-papel-elecciones-municipales-cordoba-1605045.jpg En la Argentina, la participación electoral suele ser alta, pero este año de las 16 provincias que ya eligieron gobernador, en 7 la media no alcanzó el 70%...

Cuando en la Argentina la participación electoral suele ser alta (en promedio, en las primarias más de un 76% del padrón concurre a votar y en las generales el número supera el 80%), este año, de las 16 provincias que ya eligieron gobernador, en siete la media no alcanzó el 70%:

- en las PASO de Santa Fe y en los comicios municipales de Córdoba apenas fue a votar el 60%;

- en Chaco, afectado por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, el porcentaje fue 63%;

- en Mendoza un 66% del electorado emitió su sufragio y es el distrito con mayor caída en la comparación con 2019, cuando votó el 79,1% de la población.

