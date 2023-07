Arde Tigre: Santiago Corcuera y Daniel Bejas contra Zamora

“Para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, la unión de las boletas de las listas de precandidatos deberá contar, además, con el consentimiento expreso de los apoderados de las listas”.

El diario Clarín reprodujo el relato de Zamora sobre una reunión reciente con Sergio Massa en el restaurante Roldán, de amigos o conocidos de Massa: “Me dijo ‘voy a hacer todo lo posible para que no tengas la lista, porque la apoyo a Malena’”, y que utilizaría “todos los recursos” para que ella fuese la precandidata.

La Nación reprodujo un relato similar:

"Me ofreció ser diputado y como me negué dijo que iba a usar todo su poder para lastimarme"

“Deja al intendente sin boleta a presidente por un capricho para poner a su mujer”.

"Hay una clara incidencia del candidato presidencial tendiente a favorecer a su esposa en la interna. Y esto pasa en un momento en el que ya cerraron las etapas en las que se podía hacer algo. Caí en esa trampa. Claramente quedo en desventaja".

El fallo judicial sostiene que hay "falta de comunión política" que habilita a que las boletas no vayan adheridas.

Zamora, según los relatos periodísticos: "¿Comunión política con qué Massa? Esa es la pregunta. ¿Con el Massa que opinaba bien o mal del kirchnerismo? Mis opiniones sobre él siempre tuvieron que ver con la marcha de la economía y con lo que les pasaba a los vecinos de Tigre. Yo eso no me lo iba a callar. A mí no me pueden pedir disciplinamiento político y menos en un espacio como Unión por la Patria donde hay diferencias muy profundas. Pedirme comunión política es pedirme que me cosa la boca. En política eso no corresponde, no es ético".

Quedan varias preguntas:

¿Irá Zamora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las próximas horas?

¿Qué haría en ese caso la CSJN? ¿La 'doctrina Uñac' o la 'doctrina Insfrán' o la 'doctrina Jorge Macri'?

------------------------------

Más contenido en Urgente24:

Boicot a Mercado Pago: La nueva estrategia de MODO, Cuenta DNI y Personal Pay

Cierre de cuentas de Google: Cómo no perder fotos y mails

Bancos en alerta por Moody's y dolarización de Javier Milei

Crédito para monotributistas: Requisitos y cuánto se puede pedir

Cambios en la SUBE: La decisión que sacude al transporte