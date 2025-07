Anti Milei: Natalia de la Sota será candidata con o sin Llaryora y Schiaretti

Entre esos sectores, estaría la estructura del Frente Renovador. El espacio, que en Córdoba quedó marcado por su cercanía con el kirchnerismo, tendría intenciones de encontrar nuevos liderazgos que puedan impulsar una reconstrucción en una de las jurisdicciones más importantes del país.

La opción de “ir por fuera” del oficialismo provincial, encabezado por Llaryora y que podría tener como candidato a Juan Schiaretti, coincidiría además con su discurso de oposición dura contra el Gobierno nacional. Al respecto, el Centro Cívico considera que radicalizar las posturas sería contraproducente al calor de las encuestas que revelan un alto nivel de consideración por Milei en Córdoba, con electorado compartido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NataliaDLSok/status/1950164410674143743&partner=&hide_thread=false Yo no voté este modelo.

El ajuste no puede caer sobre los que menos tienen.

Cuando el Estado se retira, los que pagan son los trabajadores, los jubilados, los estudiantes.



Hay que poner un límite.

Quiero seguir en el Congreso para defender a Córdoba. pic.twitter.com/b7mcvFTVZw — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) July 29, 2025

La puerta sigue abierta

De cualquier manera, el proyecto personal de Natalia de la Sota no habría cerrado la puerta a una continuidad dentro del oficialismo provincial. De hecho, la diputada esperaría hasta último momento para intentar destrabar una candidatura dentro del cuadro cordobesista, aunque sin ceder en sus convicciones ideológicas respecto al Gobierno nacional.

En ese sentido, la elección de medio término no implicaría una ruptura sin vuelta atrás en caso de intentar un camino por separado. Aunque sí agregaría tensión interna, sobre todo pensando en el desvío de votos que puede generar frente a proyecciones que dan a la cabeza a la oferta libertaria.

natalia de la sota.webp La diputada busca renovar su banca.

