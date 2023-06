ANMAT prohibió un medicamento para la acidez muy utilizado

¿Para qué es el Omeprazol?

El omeprazol, disponible mediante receta médica, se utiliza tanto en monoterapia como en combinación con otros medicamentos para tratar los síntomas asociados a la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

Esta condición se caracteriza por el retorno del ácido estomacal al esófago, lo que puede causar reflujo y posiblemente dañar su revestimiento.

anmat.jpg Cuando un producto cuenta con la aprobación de la ANMAT, implica que el organismo garantizó que cumple con los estándares de seguridad para la salud de las personas y del medio ambiente.

Cuando un producto cuenta con la aprobación de la ANMAT, implica que el organismo certificó, registró e inscribió el producto, garantizando que cumple con los estándares de seguridad para la salud de las personas y del medio ambiente.

Los productos que fueron debidamente autorizados, registrados y/o inscritos por el organismo poseen un número de registro, número de inscripción o hacen referencia a la normativa que los regula.

Si un producto menciona en su publicidad o en el empaque la frase "Autorizado por ANMAT", pero no cumple con los requisitos de rotulado correspondientes a su categoría, es posible que se trate de un engaño.

