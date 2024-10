Alumna murió en viaje escolar: La familia denuncia negligencia y la empresa se desliga.

image.png Juanita Sirimarco Díaz falleció el sábado a causa de un shock séptico como consecuencia de una Influenza B.

Claudia dijo que “desde las 2 de la madrugada hasta las 8.15, no supe qué estaba pasando con mi hija”, las maestras no le contestaban los WhatsApp. Cuando el grupo de estudiantes se encontraba a la altura de Corrientes, la madre le pidió a la docente a cargo del viaje que lleven a su hija un hospital. Pero la maestra desistió porque los centros de salud de la zona no eran buenos.