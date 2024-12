Aerolíneas Argentinas a PBA: "La pelota ahora la tiene Luis Caputo"

Pruebas del debate en Urgente24:

Los números

El tema comenzó a elucubrarse en Provincia de Buenos Aires hace meses. La diferencia es que ahora lo tomó Kicillof y decidió actualizar las curvas de resultados.

En Aerolíneas Argentinas ocurrió un importante ajuste. En el ejercicio fiscal 2024 recibió una transferencia de US$ 100 millones de parte del Tesoro Nacional. Sin duda que los beneficios que le provocó a la economía argentina superan ese monto. El resultado final consolidado dejará un quebranto operativo de US$ 20 millones. Sin embargo tiene recursos 'fondeados' por US$ 200 millones. El horizonte es llegar en operaciones al final de 2027, cuando cesará el actual mandato presidencial, y confiar que habrá un cambio de algunas ideas y conceptos. Para cumplir ese objetivo necesitaría otros US$ 200 millones, quizás.

Es inevitable que un desafío conlleva varias obligaciones y compromisos. Por ejemplo, los sindicatos presentes en Aerolíneas tendrán que consolidar su responsabilidad. No hay margen para el dislate. En los días de Pablo Ceriani al frente de la empresa no todos se comportaron con madurez. Por ese motivo no pueden quejarse del arribo de Javier Milei al poder: los muchos excesos del gasto público por aquí y por allá, instalaron el deseo colectivo mayoritario del cambio de época, aún cuando hoy día no todos se encuentren de acuerdo con lo que reciben.

La operación

¿Y cómo sigue la película? (pregunta de Urgente24 a Ceriani). Respuesta: "Hay una declaración pública del gobernador. Es necesario conocer qué opina Nación. Hoy día las acciones de Aerolíneas Argentinas se encuentran en jurisdicción del Ministerio de Economía (Luis Caputo). También puede tratarlo el Congreso. El gobernador espera una respuesta".

Hay opciones acerca de cómo concretar la operación, en caso de que Nación acepte la propuesta de Nación:

Pueden transferirse las acciones de Nación a Provincia .

. Puede transferirse manteniendo la participación de los empleados por el Programa de Propiedad Participada , mecanismo previsto por la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado. Milei llegó a especular con transferir la empresa a sus trabajadores.

, mecanismo previsto por la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado. Milei llegó a especular con transferir la empresa a sus trabajadores. Puede abrirse el capital a otras provincias que quieran participar.

A provincia de Buenos Aires le fue mal cuando gestionó ferrocarriles provinciales. En 1993 el entonces gobernador Eduardo Duhalde creó la empresa Ferrobaires, nombre comercial de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP). La experiencia fue mala.

Los de Kicillof dicen que no es una situación comparable. Según ellos, es un anuncio audaz pero de riesgo calculado. No hay coincidencias acerca de si Javier Milei aceptará el desafío.

