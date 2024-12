Kicillof desafió a Milei a decidir el futuro de Aerolíneas Argentinas: "Estamos a la espera"

“La Provincia de Buenos Aires empieza a evaluar los caminos porque no estamos en condiciones de que este gobierno destruya Aerolíneas Argentinas”, completó.

“No podemos atravesar de nuevo una estafa como la que ya hubo con AA. Estamos a la espera de que se decidan a gestionarla a favor de la sociedad y el pueblo, o si van a hacer otra cosa, impedir el desastre que quien hacer. La modalidad depende, según lo que resuelvan, la PBA tienen diferentes caminos”, concluyó al respecto de la adquisición de la aerolínea.

"Desastre absoluto"

En su argumentación de su intención de adquirir Aerolíneas Argentinas, Kicillof recordó que "ya se privatizó y resultó en un desastre absoluto. La recuperación de la empresa en 2008 fue un rescate de ese proceso de desguace y vaciamiento que dejó sin conexión a medio país. Ahora estamos frente a otro intento de saqueo, la antesala de un negociado y una estafa".

"No podemos darnos el lujo de que se destruya nuevamente la línea de bandera que tanto nos costó recuperar. Si el Gobierno plantea liquidarla, venderla o cerrarla, que sepa que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no lo va a permitir, que Aerolíneas y la Patria no se venden", aseguró.

protesta-aerolineas-congreso.jpg Aerolíneas Argentinas y un futuro incierto

Aerolíneas Argentinas sin exclusividad

A través de la decisión administrativa 1017/2024 publicada el martes (19/11) en el Boletín Oficial, el Gobierno le sacó la exclusividad a Aerolíneas Argentinas para ser contratada por organismos del Estado. La decisión se toma en el marco de las amenazas de la gestión libertaria de privatizar la empresa.

Desde 2013, por el decreto 1191/2012 se obligaba a los organismos de la Administración Pública Nacional a utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas.

Cada organismo o jurisdicción podría no aplicar la normativa anterior solo en el caso de que la empresa “no comercialice vuelos directos o indirectos, por medio de conexiones inmediatas con un desvío razonable, al área de influencia del lugar de destino requerido o carecieran de disponibilidad para la fecha solicitada”.

