Talleres de Córdoba derrotó a Gimnasia y (gracias a Unión) alcanzó a Vélez Sarfield

Huracán de Parque Patricios tiene 1 partido menos, y suma 43. El lunes 09/12 recibe a Platense a las 21:30. Si gana, llegará a 46 puntos. El domingo 15/12 visitará a Vélez Sarfield.

Talleres llegará más descansado al partido final: recibirá el domingo 15/12 a Newell's Old Boys (de Rosario), a las 17:00.

La 'T' logrará su 1er. título de AFA (Asociación del Fútbol Argentino) si le gana a Newell's y Vélez no vence a Huracán en Liniers.

Pero si Huracán ganara sus 2 partidos pendientes, y Talleres no gana el suyo, 'el Globo' será el campeón.

En cambio Vélez, depende de sí mismo: si gana dará la vuelta olímpica por diferencia de gol. Vélez marcó 36 goles y recibió 16 mientras que Talleres convirtió 33 y recibió 24.

talleres.jpg Festeja Talleres.

Talleres de Córdoba

En un partido escaso de jugadas de peligro, el gol del triunfo de 'la T' llegó a los 79', por Bruno Barticciotto, quien había ingresado poco antes.

El 1er. tiempo fue de bostezos, la única jugada de gol para Telleres fue a los 8': centro de Alejandro Martínez, que habilitó al delantero Cristian Tarragona. Su disparo terminó en un tiro de esquina.

En el 2do. tiempo, Gimnasia lo tuvo en el minuto 46': Leandro Mamut por izquierda filtró un pase al delantero Rodrigo Castillo, quien recibió libre y remató pero la pelota se fue cerca del 1er. poste.

A los 71', 'el Lobo' se lo perdió: Manuel Panaro encaró por la izquierda y jugó al medio para Mamut, quien pateó desde afuera del área al segundo palo, pero el arquero Guido Herrera desvió al corner.

En cambio Talleres lo consiguió en su única llegada de gol: a los 79', el defensor Blas Riveros avanzó por la izquierda y jugó al medio para el lateral venezolano Miguel Navarro, quien puso el pase atrás para el chileno Bruno Barticciotto, quien remató tal como venía al 2do. palo.

No fue un gran partido pero era un juego final para Talleres, y consiguió los 3 puntos necesarios para soñar intensamente.

El caso de Unión 1 - Vélez 0

Polémica en la derrota de Vélez Sarfield en el estadio 15 de Abril, de Santa Fe de la Vera Cruz. Cuando estaban 0 a 0 y terminaba el 1er. tiempo, pelotazo a Pizzini, que le ganó la posición a Pardo. El defensor, corriendo de atrás 'le tiró el acoplado encima' al de Vélez. El contacto físico desacomodó a Pizzini: penal. Sin embargo el árbitro Herrera decidió un "siga siga".

No obstante, conclusión de los 90': Unión pasó de la imagen deslucida, chata y desgastada ante Platense, a un equipo valiente, que le jugó de igual a igual a Vélez Sarfield y logró una actuación defensiva estupenda, con un nivel notable en el arquero Thiago Cardozo.

El jugador sobresaliente, Francisco Gerometta, quien no jugaba de titular desde octubre 2023. Y en todo 2024 no había acumulado 200 minutos de juego, devenido en suplente de Vargas.

Pero 'el Kily' González decidió reemplazar a Vargas, no con Torrén -volcando a Paz al costado derecho- sino con Gerometta, quien debe haber jugado su mejor partido en Unión. Acierto del entrenador en su respaldo (audaz) a un jugador que le devolvió con una entrega total.

'El Kily': "Lo de Tati Gerometta demuestra de qué manera manejamos el grupo de jugadores. No me sorprende que juegue como jugó, nunca puso una cara fea, se bancó todo, siguió luchando y ahora respondió de la manera en que todos vieron. A todos les damos herramientas y yo soy el que elige. Fue el primer cambio que decidí hacer. Lo de la defensa fue extraordinario, ganamos los duelos individuales y el Tati jugó muy bien. Cada jugador tiene una historia particular a nivel de futuro y por eso les pedí que la de hoy era la gran final y no podíamos defraudarnos a nosotros mismos. Los jugadores salieron acalambrados y estuvieron a la altura de un grandísimo rival como es Vélez. Por momentos los superamos y supimos sufrir”.

También: "Thiago Cardozo nos transmitió tranquilidad y tuvo un par de atajadas muy buenas. Sabíamos que había que jugar con el cuchillo entre los dientes, teníamos que estar cortos y no hacerle fácil el partido a ellos. Pocas veces salimos jugando, tratamos de saltar líneas y tanto Adrián Balboa como Nico Orsini aguantaron bien y estuvieron atentos a la segunda pelota. El partido fue mucho de ida y vuelta, perdíamos rápido la pelota en el 2do. tiempo pero defendimos muy bien. Hoy veníamos de 3 derrotas seguidas y el combo era duro, pero fue uno de los mejores partidos. Defensivamente, el de hoy fue extraordinario. Y ofensivamente tenemos que seguir mejorando".

En verdad, era más complicado. 7 derrotas en 10 partidos complicaban a Unión ante Vélez, y en especial ante el desafío del club santafecino: jugar en el 2025 la Copa Conmebol Sudamericana.

Pero en el mejor momento del visitante, Balboa habilitó a Orsini y el centro atrás para 'Rocky' provocó un auto-gol de Elías Gómez. Después de 348' invicto, Marchiori la fue a buscar adentro de su arco. 0-1. Batacazo.