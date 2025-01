Lewandowski hace la suya en Santa Fe, a pesar de la bendición de Cristina

pablo corsalini.jpg Pablo Corsalini, presidente de Pérez.

Lewandowski no pudo sumar a Amalia Granata, quien no pertenece al PJ. El acuerdo entre ambos no prosperó porque ninguno quería ser segundo en la lista, por lo que la concejala de Santa Fe competirá por su lado. Omar Perotti y su movimiento tampoco se sumarán al senador y competirán por su cuenta, tal vez incluso por fuera del partido.