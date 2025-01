Seguridad: Duros cruces entre Gobierno porteño y bonaerense

wolff-macri.jpg Waldo Wolff y Jorge Macri (NA).

Además, denunció el destrato que sufrió por parte de su par bonaerense, al señalar que le hicieron caminar dos cuadras para contestar preguntas a la prensa “al sol” y “con 32° y que le pidieron documento a su custodia personal. “Así y todo entré a la reunión porque a la gente no le importa esta locura de la provincia de Buenos Aires”, aseveró Waldo Wolff.

“Así y todo, la semana que viene lo voy a invitar a Alonso a que venga a nuestro Ministerio. No le vamos a pedir documento a su custodia, le vamos a dar agua, no lo vamos a dejar al sol, nos vamos a sentar, le vamos a dar nuestras propuestas, venga o no venga y vamos a aceptar las de él. A la gente no le importa más esta chicana política absurda”, finalizó.

La réplica del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, no tardó en llegar. En declaraciones a Radio Delta, calificó la reunión de ayer como “un encuentro más” de los que han mantenido. Y apuntó: “Lejos estamos nosotros de disfrazar los problemas que tenemos, como quieren hacer ellos, instalando problemas que no existen”.

En este punto, observó que el “problema recurrente” tiene que ver con las más de 3 millones de personas que cruzan la provincia hacia la ciudad y viceversa: “En ese contexto, tanto porteños como bonaerenses, sufren de inseguridad. Es parte de la dinámica con la que vivimos hace mucho tiempo”.

“Si el Jefe de Gobierno de la Ciudad cree que hay un ataque sistemático contra la policía, tiene que juntar pruebas y hacer una denuncia porque pareciera que lo único que pasa es eso”, declaró Alonso. También confirmó que le entregó a su par porteño una carpeta con información de inteligencia criminal de todas las bandas que operan en provincia de Buenos Aires y se esconden en Capital Federal.

kicillof-alonso.jpg Axel Kicillof y Javier Alonso (NA).

Luego estableció que existe una diferencia de visiones entre ambas administraciones y puntualizó en que no se pueden extrapolar las estadísticas al conjunto de la sociedad, ya que no fueron atacados por ser policías.

Y enumeró: “Ahí es donde se ve una lógica de un gobierno que no puede hacer pie, con una ciudad que está muy sucia, donde se escapan los presos reiteradamente, donde el segundo del Ministerio de Seguridad renunció por WhatsApp y se fue a trabajar con Milei. Tienen muchos problemas de gestión, con intendentes que están dejando el PRO. No le encuentran el agujero al mate y necesitan inventar problemas para distraer la atención. Estamos para trabajar seriamente, para fuegos artificiales no, los vemos en las fiestas ”.

Por último, Alonso rememoró que la Policía de la Ciudad se creó “hace rato” y que el gobierno porteño debería encontrar soluciones habitacionales para dicha fuerza. Y rechazó la iniciativa de la construcción de cárceles y alcaldías para la Ciudad en la provincia: “Otra vez trasladan los problemas al conurbano, esto es sistémico”.

También hubo cruces vía redes sociales:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/WolffWaldo/status/1881441860910235659&partner=&hide_thread=false Fui a la PBA a verlo, ministro. Le llevé un plan de acción para hacerle la vida más segura a gente de carne y hueso y me contestó con chicanas entre políticos.



2024 fue el año con menor cantidad de homicidios generales y en ocasión de robo en la historia de la Ciudad Autónoma… https://t.co/LDMkI18bpO pic.twitter.com/HVW3AWTdMB — Waldo Wolff (@WolffWaldo) January 20, 2025

