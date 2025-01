¿China, que ocultó el origen del Covid, tomará el control de la OMS?

La coincidencia de ciudad entre los primeros casos de infección y la sede del instituto de virología, sumados a la fallida identificación del ARN del virus a 100% en ninguno de los CoV aislados en murciélagos, junto con la falta de evidencia sobre el posible animal intermediario en la transmisión de contagio, hacen que en la actualidad surjan dudas sobre el origen real del SARS-CoV-2, tal como explicó “National Library Of Medicine” de USA. La teoría más respaldada por la comunidad científica la el SARS-CoV-2 es la de origen zoonótico.

De todas formas, es evidente que China ocultó información acerca del origen del coronavirus. Esta opacidad con el mundo hace imposible la publicación de informes concluyentes sobre el origen del covid que podrían prevenir más pandemias en el futuro.

Durante más de 5 años, investigadores, se ha debatido sobre los dos escenarios principales sobre el origen de la pandemia: un contagio natural de animales o algún tipo de fuga de un laboratorio que experimenta con coronavirus.

image.png Origen de la pandemia: un contagio natural de animales o algún tipo de fuga de un laboratorio que experimenta con coronavirus.

Para poseer una respuesta definitiva a estas preguntas se necesitan más estudios virológicos y genómicos además de la colaboración del gobierno chino. Pero eso no se ha producido de momento en toda la evolución de la pandemia y no parece que se vaya a producir.

Tal como contó Urgente24, el Wall Street Journal (WSJ) publicó el miércoles 17 de enero del 2024 una investigación que sacudió al mundo: China sabía de la COVID dos semanas antes de contarle al mundo sobre el virus mortal.

Según el medio, científicos de un laboratorio de Pekín habían trazado la secuencia del virus SARS-CoV-2 el 28 de diciembre de 2019, pero no la hicieron pública hasta el 11 de enero de 2020, cuando la compartieron con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Al ocultarla, China habría impedido que la comunidad médica internacional pudiera actuar con rapidez y eficacia para contener la pandemia, que ha causado más de 7 millones de muertes, destruido industrias y exhibido sistemas sanitarios precarios y deficientes.

Un poco de memoria

Según una investigación de Associated Press de abril de 2024, el gobierno chino congeló los esfuerzos nacionales e internacionales para localizar el virus desde las primeras semanas del brote, a pesar de las declaraciones a favor de una investigación científica abierta. Este patrón continúa hasta hoy, con laboratorios cerrados, colaboraciones destrozadas, científicos extranjeros expulsados e investigadores chinos a los que se prohíbe salir del país.

“Los primeros esfuerzos se vieron obstaculizados por los burócratas de Wuhan, que trataron de eludir la culpa y engañaron al gobierno central; por el gobierno central, que amordazó a los científicos chinos y sometió a los funcionarios de la OMS a visitas guiadas; y por la propia agencia de la ONU, que puede haber puesto en peligro las primeras oportunidades de recopilar información crítica con la esperanza de que, aplacando a China, los científicos pudieran obtener más acceso”, según materiales internos obtenidos por AP.

“Otra de las primeras víctimas fue Zhang Yongzhen, el primer científico que publicó una secuencia del virus. Un día después de que escribiera un memorándum instando a las autoridades sanitarias a actuar, el máximo responsable sanitario chino ordenó el cierre del laboratorio de Zhang”.

image.png La OMS nunca pudo acceder al mercado ni al laboratorio de Wuhan.

“El 20 de enero de 2020, una delegación de la OMS llegó a Wuhan para una misión de dos días. China no aprobó una visita al mercado, pero se detuvieron en un laboratorio del CDC de China para examinar los procedimientos de prevención y control de infecciones, según un informe de viaje interno de la OMS. El entonces representante de la OMS en China, el Dr. Gauden Galea, dijo a sus colegas en una reunión privada que las preguntas sobre los orígenes de COVID-19 quedaron sin respuesta”.

“La OMS inició las negociaciones con China para una nueva visita teniendo en cuenta los orígenes del virus, pero fue el Ministerio de Asuntos Exteriores chino el que decidió los términos. A la mayor parte de la delegación de la OMS no se le permitió ir a Wuhan, que estaba bajo bloqueo. Los pocos que lo hicieron aprendieron poco. De nuevo, no tuvieron acceso al Instituto de Virología de Wuhan ni al mercado de animales salvajes, y sólo obtuvieron escasos detalles sobre los esfuerzos de los CDC chinos por rastrear el coronavirus allí”.

Cuando la OMS realizó otra visita a Wuhan en enero de 2021, un año después del inicio de la pandemia, el ambiente era tóxico. A pesar de la falta de acceso directo, el equipo de la OMS llegó a la conclusión de que una fuga de laboratorio era "extremadamente improbable".

Por eso fue una sorpresa exasperante para los funcionarios chinos que, meses después, el jefe de la OMS, Tedros, dijera que era "prematuro" descartar la teoría de la fuga de laboratorio, afirmando que tales accidentes de laboratorio eran "comunes", y presionara a China para que fuera más transparente”.

Años después, no se sabe a ciencia cierta su origen y aún no hay un acuerdo mundial sobre cómo luchar mejor contra las pandemias. La cooperación mundial se ha estancado y los países no han logrado concretar las negociaciones de un acuerdo pandémico global.

"El mundo está muy mal preparado para la próxima pandemia”, afirmó el Secretario General de la ONU, António Guterres a fines de 2024, y recordó que los brotes de viruela símica, cólera, poliomielitis y la enfermedad por el virus de Marburgo son “recordatorios alarmantes” de que las enfermedades infecciosas son, aún hoy, un peligro real para todos los países, según el portal UN news.

Solo hay una certeza que pronunció Robert Garry, de la Universidad de Tulane en la investigación de AP: "Hubo una oportunidad para que China cooperara con la OMS y realizara algunos estudios de muestreo de animales que podrían haber respondido a la pregunta. El rastro para encontrar el origen ahora se enfrió".

Este martes (21/01) China defendió el fortalecimiento del papel de la OMS tras la salida de EE.UU. “China profundizará la cooperación internacional, mejorará la gobernanza global en salud y promoverá la construcción de una comunidad global de salud para todos”, informó el Ministerio de Exteriores.

Más contenido de Urgente24

La playa oculta de Buenos Aires que tenés que descubrir este verano

GNL: YPF firmó el acuerdo con 3 empresas de India y cerró su gira

Peligra Mauro Icardi en Galatasaray que pide información y le busca reemplazo

Xi Jinping y Putin muestran su poderío ante Donald Trump: "Somos ..."

La motosierra en el sistema de salud no resuelve la eficiencia ni el costo