La motosierra en el sistema de salud no resuelve la eficiencia ni el costo

Aplicar la motosierra en el sistema de salud no resuelve su eficiencia. Y si el tema es el sobregasto, habría que comenzar por la compra de medicamentos que realiza el Estado, opinan muchos. Abundan las quejas y faltan soluciones. En este escenario, el autor- Juan M Ibarguren, secretario general de CAMEOF (Cámara de Medicina Oftalmológica)- hace un diagnóstico de qué esta pasando y solicita que comience el debate antes que sea tarde. Urgente24 cree que el Estado básicamente tendría que trabajar en la prevención, que carece de organización en la Argentina, aliviaria muchos los costos profundos de atención y mejoraría la salud en general de la población. Luego, abunda el escepticismo sobre Mario Lugones porque él es un beneficiado por el sistema vigente, que está en crisis, y no abordará ningún cambio profundo. Pero es un concepto editorial, que no hace a la columna por publicar.