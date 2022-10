A las piñas en Merlo: Dos pibas "dándose" por colarse en la fila

https://twitter.com/Merlo_Real/status/1583073600940441601 DOS MUJERES SE PELEARON CUANDO ESTABAN POR COMPRAR EN UNA VERDULERIA



Sucedió en la verdulería de Ricardo Balbín y Riglos, Mariano Acosta. “La señora se enojó porque decía que había llegado primera que la joven. Y se empezaron a insultar hasta que se agarraron mal”, cuentan. pic.twitter.com/HTe4xtCcvK — Merlo Real (@Merlo_Real) October 20, 2022

El empleado de la verdulería, Fernando, vio con sus propios ojos el origen de la hostilidad mutua entre dichas féminas: una muchacha de alrededor 20 años acusaba a otra cincuentona de habérsele “colado”, según testificó Fernando ante la prensa. “La señora se enoja con la chica y así como se enoja, la empieza a insultar”, dijo Fernando. El verdulero, entonces, intentó mediar entra ambas diciéndole a la mayor que no se hiciera problema alguno y que iba a atenderla igual. “No importa...A mí no me apaga mi brillo nadie”, sostuvo la cincuentona, según lo indicó Fernando.